"House Of Dragons": Brutaler Auftakt und  fassungslose Fans

Nach zwei Jahren Pause meldet sich "House of the Dragon" bildgewaltig zurück. Der fesselnde Auftakt zur dritten Staffel bringt direkt brutale Kämpfe und erschüttert die weltweiten Fans.

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Die Welt von Westeros fesselt wieder die Serien-Fans. Nach dem epischen Auftakt in XL-Länge müssen Zuschauer nicht lange warten, denn die zweite Folge der neuen Staffel von House of the Dragon wird bereits am kommenden Montag auf HBO Max veröffentlicht. Zum Start geht es im Krieg zwischen den verfeindeten Königshäusern der Targaryens direkt ans Eingemachte, wobei Rhaenyras Onkel und Ehemann Daemon durch das halbe Land zieht.

House Of Dragons © HBO

Teure Drachen brechen IMDb-Rekorde

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Neben einer gigantischen Seeschlacht schockte ein Inzest-Kuss zwischen Aemond und seiner Mutter Alicent die Zuschauer. Die Macher sparten bei den Actionszenen an nichts: Eine einzige Minute mit den teuren Drachen kostet in der Produktion rund 80.000 Euro. Der enorme Aufwand zahlte sich aus, denn die Episode schoss beim Filmportal IMDb sofort mit einer Spitzenbewertung von 9,4 Punkten nach oben.

Abweichung von der Buchvorlage

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In der Luft lief die Situation komplett aus dem Ruder, als Rhaena auf ihrem wilden Reittier Sheepstealer den Kampf erreichte. Das Tier lief Amok und attackierte die eigenen Verwandten. Dies stellt eine massive Änderung gegenüber der Buchvorlage dar, in welcher die junge Prinzessin an dieser Stelle gar nicht auftaucht und eine andere Figur komplett gestrichen wurde.

Tragischer Serientod verändert alles

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Das blutige Ende der Folge blieb jedoch gleich. Prinz Jacaerys wurde in der Schlacht von schweren Pfeilbolzen getroffen und starb im Wasser. Da er als Thronfolger die Dynastie fortführen sollte, hinterlässt sein Ableben eine gewaltige Lücke. Wer seinen Platz einnehmen wird, bleibt vorerst völlig offen.