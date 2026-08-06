Bond-Fans zittern: Hollywood-Blockbuster kommt NICHT ins Kino

Jetzt steht es fest: Einer der gehyptesten Filme der kommenden Monate wird nicht ins Kino kommen.

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Diese Nachricht ist ein schwerer Schlag für alle Cineasten. Denn erneut hat sich ein Streaming-Riese durchgesetzt und verhindert, dass ein absoluter Blockbuster auf den Kino-Leinwänden erscheinen wird und exklusiv nur auf Amazon Prime zu sehen sein wird.

Amazon MGM Studios, die mittlerweile auch die Rechte an den James-Bond-Filmen haben, verzichtet darauf, einen der lang erwarteten Filme des Jahres in den Spielhäusern zu zeigen. Dabei ist alleine der Cast einen Kinobesuch wert. Christian Bale, Nicolas Cage, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller, Shane Gillis und Will Ferrell werden sich bei der Premiere die Klinke in die Hand geben.

Dabei geht es um ein Mega-Projekt mit etwa 80 Millionen Budget, in dem das Leben von NFL-Legende John Madden verfilmt wird. In "Madden" feiert laut ersten Trailern und Insiderberichten vor allem Cage nach vielen Flops in Folge sein großes Comeback.

Ikone in den USA

Vor allem in den USA ist Madden eine Legende, in Österreich wäre Herbert Prohaska maximal ansatzweise vergleichbar. Madden, nach dem die offizielle Football-Spielreihe benannt ist und der in 135 Spielen als Trainer einen Super Bowl gewann und nur 32 Niederlagen einstecken musste, wechselte überraschend früh die Berufsrichtung und war von 1980 bis 2009 einer der beliebtesten und aufgrund seines Fachwissens geschätztesten TV-Experten.

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Doch die Nachricht ist auch ein Warnschuss für alle kommenden Projekte. Amazon will mit MGM noch mehr Leute in das hauseigene Streaming-Angebot von Prime ziehen. Ein ähnliches Schicksal, dass weitere Film-Kracher nicht ins Kino kommen, wäre nur selbstverständlich.

Dass man sich diesen Schritt auch beim lang erwarteten nächsten Bond-Film traut, ist zwar unwahrscheinlich. Eine eigene Klausel, dass der nächste 007-Streifen tatsächlich auch im Kino gezeigt werden muss, existiert allerdings nicht.