Prost, Retz! Landesausstellung 2030 im Veltliner-Paradies

Auf die Landesausstellung, fertig, los! Das Weinviertel bekommt 2030 seinen großen Auftritt – und Retz ist dabei das Zentrum.

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Zuschlag. Die niederösterreichische Landesregierung hat es Dienstag Vormittag beschlossen: Die Landesausstellung 2030 findet in Retz statt. Unter dem Arbeitstitel „Vom Meeresgrund zum Rebenland. Weinviertel. Erlebnisviertel." soll die Geschichte und Landschaft des nördlichen Weinviertels erlebbar gemacht werden – von der Urzeit bis zum Grünen Veltliner.

Von der Urzeit bis zum Grünen Veltliner

Schauplätze. Zentrale Orte werden das historische Althof-Areal (Geschichte seit 1490) und das ehemalige Bezirksgericht sein. Beide werden um zusammen rund 24 Millionen Euro saniert und barrierefrei modernisiert. Retz selbst bringt alles mit: prächtiger Hauptplatz, stolze Bürgerhäuser, die berühmte Windmühle – und natürlich das legendäre Kellergassennetz tief unter der Stadt.

Blick von der Retzer Windmühle: Die Landesausstellung möchtedie Entwicklung der Region von der Urzeit bis zum Grünen Veltliner zeigen. © ORF/Katharina Sunk

Weinviertel. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Böden der Region – Grundlage für Weinbau, Kellergassen und das weitverzweigte unterirdische Kellernetz. Landeshauptfrau Mikl-Leitner schwärmt: „Kaum eine andere Region steht so für die Verbindung von Natur, Kultur und Weinbau." Damit setze man einen wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung des gesamten Weinviertels.

Große Freude in Retz. © Land NÖ

Grenzüberschreitend. Durch die Nähe zu Znaim plant Retz auch eine Zusammenarbeit mit Tschechien. Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) jubelt: „Ein Meilenstein für die Stadt und die gesamte Region!" Prost, Retz!

"Für die Stadt Retz ist der Zuschlag der NÖ Landesausstellung ein Riesenerfolg und ein Meilenstein in der kulturellen und touristischen Weiterentwicklung der Stadt und der gesamten Region. Heute haben wir den Zuschlag erhalten, ab morgen beginnen die Vorbereitungen bis 2030", freut sich der Retzer Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP).