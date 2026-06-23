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Österreich

Hochwasserschutz

Wildbachsperren in Hagenbachklamm

Mehrere Personen in Einsatzjacken, eine Person spricht gestikulierend im Vordergrund.
© NLK
Die Landesregierung hat die Sanierung der Wildbachsperren in der Hagenbachklamm bei St. Andrä-Wördern beschlossen – 3,3 Millionen Euro für den Schutz von 650 Gebäuden.
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Für das Projekt stellt der Bund rund 1,9 Mio. Euro zur Verfügung, das Land Niederösterreich rund 500.000 Euro und die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern übernimmt rund 900.000 Euro der Gesamtinvestition von 3,3 Mio. Euro. Der Start ist noch heuer, die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Bedrohung. Das Hochwasser im September 2024 traf die Region brutal: 350 Millimeter Regen binnen fünf Tagen, Uferanrisse, Hangrutschungen. Ohne Schutz könnten tausende Kubikmeter Geröll und Wildholz ins Tal donnern – der Hagenbach würde im Ortsgebiet über die Ufer treten.

Heimat vor zukünftigen Katastrophen schützen

Schutzprojekte. „Jeder investierte Euro ist ein Euro für die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Seit 2002 wurden landesweit bereits 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. . Seit 2002 wurden rund 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt und damit mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht.

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