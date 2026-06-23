Zendaya liefert den wohl heißesten Look der "Spider-Man"-Pressetour

Die Pressetour zu Spider-Man: Brand New Day läuft auf Hochtouren und Zendaya liefert schon jetzt einen der wohl stärksten Fashion-Momente des Jahres. Mit einem eleganten Lederlook zog sie in Berlin alle Blicke auf sich.

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Wenn Zendaya einen roten Teppich betritt, ist eigentlich schon vorher klar: Das Internet wird danach ein neues Lieblingsoutfit haben. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Im Rahmen der Pressetour zu Spider-Man: Brand New Day sorgte die Schauspielerin bei einem Fan-Event am Uber Platz in Berlin für einen Auftritt, der vermutlich noch länger in den Fashion-Moodboards von TikTok und Pinterest landen wird als so mancher Filmtrailer.

Ganz in Schwarz und trotzdem alles andere als unauffällig

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Die 29-Jährige erschien in einem zweiteiligen Leder-Look von Louis Vuitton und bewies einmal mehr, warum sie als eine der bestgekleideten Frauen Hollywoods gilt. Das Outfit bestand aus einer schwarzen, kurz geschnittenen Lederweste mit markantem Knopfdetail und einem dazu passenden langen Lederrock. Minimalistisch in der Farbwahl, maximal in der Wirkung. Ganz nach dem Motto: Wenn Zendaya Schwarz trägt, wirkt selbst Schwarz plötzlich aufregend.

Ein Detail begeistert Marvel-Fans besonders

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Für das gewisse Extra sorgte der Schmuck. Die Schauspielerin kombinierte ihren Look mit Ohrringen und einem Ring aus der "Archduchess Collection" von Lydia Courteille. Besonders auffällig: Die Ohrringe erinnern an filigrane Spinnennetze und spielen damit augenzwinkernd auf das Spider-Man-Universum an. Ein Styling-Detail, das Fashion- und Marvel-Fans gleichermaßen feiern dürften.

Tom Holland an ihrer Seite

Begleitet wurde Zendaya von ihrem Co-Star und Ehemann Tom Holland, der in Spider-Man: Brand New Day erneut in die Rolle des beliebten Superhelden schlüpft. Während auf der Bühne der neue Marvel-Film im Mittelpunkt stand, gehörte auf dem roten Teppich die Aufmerksamkeit allerdings eindeutig Zendaya. Und ganz ehrlich: Wer diesen Look gesehen hat, versteht auch warum.

Die Fortsetzung der aktuellen Spiderman-Reihe läuft ab dem 29.07. in den österreichischen Kinos.