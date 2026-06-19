Elle Woods ist zurück: Lexi überrascht mit Reese Witherspoons Kult-Kleid

Für die anstehende "Natürlich Blond"-Prequel-Serie "Elle" schlüpft Newcomerin Lexi Minetree in die Fußstapfen und wortwörtlich in die Garderobe von Hollywood-Ikone Reese Witherspoon.

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Um die Werbetrommel für die heiß ersehnte Amazon-Prime-Serie "Elle" zu rühren, sorgte Hauptdarstellerin Lexi Minetree jetzt für einen echten Fashion-Flashback. Die junge Schauspielerin trug exakt jenes pinkfarbene Marc-Jacobs-Kleid, das Reese Witherspoon im Juni 2001 auf der allerersten Filmpremiere von "Natürlich blond" (Legally Blonde) berühmt machte.

Lexi Minetree ist Reese Witherspoons Mini-Me

Witherspoon, die bekanntermaßen einige ikonische Stücke aus dieser Zeit in ihrem persönlichen Archiv aufbewahrt, lieh ihrer Nachfolgerin das legendäre Vintage-Dress. Das Design? Pures Y2K-Gold: Ein tiefer V-Ausschnitt, leuchtend pinker Taft und ein charakteristischer, transparenter schwarzer Tüll-Überwurf mit filigranen Spaghettiträgern.

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Witherspoon zeigt damit, dass sie das Method Dressing schon perfektionierte, bevor es den roten Teppich von Hollywood eroberte. Minetree füllt dieses große modische Erbe mühelos aus. Sie sieht nicht nur aus wie die junge Elle Woods, sie strahlt auch das passende Selbstbewusstsein aus.

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Die perfekte Besetzung

Dass Lexi Minetree die perfekte Besetzung für diese Rolle ist, wusste Reese Witherspoon (die bei der Serie als Produzentin fungiert) sofort. Schon bei der Bekanntgabe des Castings verriet die Oscar-Preisträgerin, wie verblüfft sie von Minetrees Audition-Video war: „Als ich deine Aufnahme sah, dachte ich nur: 'Sind wir dieselbe Person?'“.

Seitdem steht Witherspoon dem aufstrebenden Star als Mentorin zur Seite. Und dass Minetree den typischen "Legally Blonde"-Spirit bereits absolut verinnerlicht hat, stellte sie bei ihrem Auftritt in der Tonight Show bei Jimmy Fallon unter Beweis. Dort verriet sie nicht nur, dass sie den Originalfilm zur Vorbereitung satte 150 Mal gesehen hat, sondern lieferte auch direkt eine unfassbar gute Imitation von Fan-Liebling Jennifer Coolidge ab.

Worum geht es in "Elle"?

Lang bevor sie als Harvard-Absolventin zur Popkultur-Ikone wurde, war Elle Woods ein Teenie der 90er. Das Prequel "Elle" beleuchtet ihre turbulenten Highschool-Jahre, allerdings mit einem Twist: Wegen eines Jobwechsels ihres Vaters tauscht Elle das sonnige Bel-Air gegen das verregnete Seattle. Ihre gewohnte pinke Positivität prallt dort auf eine Welt voller Flanellhemden und zerrissener Jeans.

Ab 1. Juli 2026 auf Prime Video.