Tom Holland bestätigt heimliche Hochzeit mit Zendaya

In einem Interview deutete der "Spider-Man"-Star überraschend an, dass die beiden längst Ja gesagt haben – und sorgt damit weltweit für Aufsehen und wilde Spekulationen.

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Es sind die Liebes-News des Jahres aus Hollywood: Tom Holland soll offiziell bestätigt haben, dass er seine langjährige Partnerin Zendaya geheiratet hat.

"Sie waren alle dabei"

In einem Gespräch mit dem Magazin Esquire UK wurde Tom Holland auf KI-generierte Fake-Hochzeitsbilder angesprochen, die im Netz kursierten. Seine Antwort ließ Fans aufhorchen: "Nein, weil sie alle dabei waren", sagte der Schauspieler laut Medienberichten

Damit deutet Holland erstmals selbst an, dass die Hochzeit mit Zendaya tatsächlich stattgefunden hat. Weitere Details, etwa Ort oder Datum, verrät er allerdings nicht. Die beiden Stars gelten als extrem privat und halten ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Geheime Traumhochzeit in Hollywood?

© Getty Images

Gerüchte um eine mögliche Hochzeit kursieren schon seit Monaten. Besonders ein Auftritt von Zendayas Stylist Law Roach heizte die Spekulationen an. Auf dem roten Teppich ließ er durchblicken: "Die Hochzeit ist bereits passiert, ihr habt es verpasst!"

Auch ein auffälliger Ring an Zendayas Hand sowie gemeinsame Auftritte bei Film-Promotion-Touren verstärkten die Gerüchte zusätzlich. Offiziell bestätigt wurde jedoch lange nichts – bis jetzt.

Mega-Hype um das Hollywood-Paar

Holland und Zendaya lernten sich 2016 beim Dreh von Spider-Man: Homecoming kennen und wurden später eines der beliebtesten Paare der Filmwelt.

Mit der nun indirekten Bestätigung einer Hochzeit geht für viele Fans ein lang erwarteter Traum in Erfüllung. Gleichzeitig bleibt das Paar seiner Linie treu: privat, zurückhaltend und ohne große öffentliche Inszenierung.

Obwohl Tom Holland keine weiteren Details verrät, scheint klar: Das Hollywood-Traumpaar hat den nächsten großen Schritt längst hinter sich. Und die Welt diskutiert jetzt nur noch über eine Frage – wann genau wurde heimlich geheiratet?