Schumacher enthüllt Details zum Verstappen-Poker

Im brisanten Verstappen-Poker gibt es eine überraschende Wendung. Laut Ralf Schumacher soll Mercedes dem vierfachen Weltmeister bereits ein Angebot unterbreitet haben.

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Die Gerüchte um Verstappens Zukunft halten sich seit Monaten hartnäckig. Nun bringt Ralf Schumacher neue Details im Poker um den Niederländer ein. Im Podcast "Backstage Boxengasse - der Formel 1 Podcast von Sky Sport" behauptet der ehemalige Rennfahrer, dass hinter den Kulissen bereits Gespräche stattfanden. Mercedes-Teamchef Toto Wolff soll dem Red-Bull-Star sogar schon ein Angebot vorgelegt haben. "Dann hört man ja, dass Toto Wolff ihm ein Angebot gemacht hat – hinter den Kulissen. Aber das Angebot war wohl so schlecht, finanziell, dass es gar nicht in Frage kommt", sagt Schumacher.

Kein Interesse an Verstappen

Bislang gibt es für diese Behauptungen keine offizielle Bestätigung von Mercedes oder Verstappen selbst. Zudem berichtete das Portal "F1-Insider.com" unlängst, dass die Silberpfeile aktuell kein ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Ein Grund dafür liegt in den eigenen Reihen: Youngster Kimi Antonelli (19) erlebt heuer seinen großen Durchbruch in der Formel 1. Der Italiener feierte bereits mehrere Siege und führt die laufende Weltmeisterschaft an. Für das Team verkörpert er die sportliche Zukunft. Schumacher wirft daher die Frage auf: "Warum sollte Wolff den teuren Max Verstappen neben Kimi Antonelli setzen?"

Angst vor teaminternem Duell

Ein weiterer Aspekt spricht gegen den Transfer: Mercedes will ein explosives Teamduell wie damals zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg unbedingt vermeiden. Die damaligen Duelle brachten zwar reichlich Erfolg, sorgten intern jedoch für extreme Spannungen. Schumacher glaubt nicht, dass Wolff dieses Risiko im Verstappen-Poker erneut eingehen möchte: "Dann hätte er zwei Fahrer im Team, die gegeneinander kämpfen. Das hat er schon einmal erlebt." Ohnehin ist Verstappen unzufrieden mit den neuen Regeln und der technischen Ausrichtung der Rennserie, ein Verbleib bei Red Bull gilt mangels Alternativen bei Ferrari oder Mercedes derzeit als wahrscheinlichste Option.