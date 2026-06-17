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Ex-Finanzminister

Anklage gegen Grasser wegen Steuerhinterziehung

© APA/GEORG HOCHMUTH
Es geht um 4,9 Millionen Euro. Eine saftige Geldstrafe oder eine erneute Haft sind möglich.
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Nächster Justiz-Hammer um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Die WKStA erhebt Anklage wegen Abgabenhinterziehung. Auch zwei Unternehmer sind von der Anklage betroffen.

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Hintergrund der Anklage: Grasser wurde wegen der Bestechungszahlungen rund um die BUWOG-Privatisierung sowie die Causa "Terminal Tower" verurteilt. Der Vorwurf lautet nun, dass die Angeklagten diese Gelder in ihren Einkommensteuererklärungen der Jahre 2005 bis 2007 bewusst verschwiegen hätten, also Steuern hinterzogen.

Insgesamt sollen so Steuern in Höhe von 4,9 Millionen Euro hinterzogen worden sein.

Der Strafrahmen bei Abgabenhinterziehung beträgt eine Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages. Auch eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist möglich.

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