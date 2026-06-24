DEIX LEBT – weiter: im Karikaturmuseum

Heute vor genau zehn Jahren, am 25. Juni 2016, starb Manfred Deix – der schonungsloseste Zeichner der österreichischen Seele.

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Deix wurde nur 67 Jahre alt. Doch seine Figuren leben weiter: Die "Deix-Figuren" haben es sogar in den Duden geschafft!

VOM ST. PÖLTNER KID ZUM KULT! Geboren 1949 in St. Pölten, zeichnete Deix schon als Elfjähriger für die „Niederösterreichische Kirchenzeitung". Kompetenz erwarb er sich ab 1965 an der Höheren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, wo er etwa auf den späteren Roncalli-Gründer Bernhard Paul sowie die Maler Josef Bramer und Gottfried Helnwein traf. Später studierte er ab 1968 an der Graphischen und der Akademie der bildenden Künste – und wurde zur Legende.

SPIEGEL DER NATION! Ab 1972 erschienen seine bissigen Karikaturen in „profil", „trend", „Stern" und „Spiegel". Fast alle seine Sammelbände wurden Bestseller. Sein Markenzeichen: ungeschminkte Blicke in die Untiefen rot-weiß-roter Befindlichkeiten – oft unterhalb der Gürtellinie. „Wer, wenn nicht Satiriker, soll die Dinge beim Namen nennen", verteidigte er sich stets.

DEIX LEBT! Im Karikaturmuseum Krems ist ihm eine große Dauerausstellung gewidmet. Der Animationsfilm „Rotzbub" über sein Leben kam 2022 in die Kinos – und hält die Erinnerung an einen der größten österreichischen Satiriker wach.