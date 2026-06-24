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Wirtschaftshof-Lehrling gewinnt Jugendrede

Drei Personen stehen draußen nebeneinander, eine Frau zeigt auf die Person in der Mitte.
© Wiener Neustadt
Die Stadtverwaltung der Stadt Wiener Neustadt hat Grund zu feiern: Wirtschaftshof-Lehrling Ida Heger - sie besucht die Landesberufsschule Waldegg - erreichte beim 73. Bundes-Jugendredewettbewerb 2026 den 1. Platz in der Kategorie "Klassische Rede - Berufsschule".
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Damit ist sie die beste Rednerin 2026 aus ganz Österreich in ihrer Kategorie. Bürgermeister Klaus Schneeberger und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) gratulierten ihr dazu recht herzlich.

Leidenschaft in der Rede

"Ida Heger hat mit ihrem 1. Platz beim Bundes-Jugendredewettbewerb bewiesen, dass eine starke Botschaft Menschen erreichen und bewegen kann. Es zeigt aber vor allem den Einsatz, das Engagement und die Leidenschaft, die in die Rede eingeflossen sind. Ein wirklich großartiger Erfolg unseres Lehrlings, auf den wir als Stadtverwaltung natürlich auch mehr als stolz sind. Gratulation zum Sieg!", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Ida Heger ist seit September 2025 Lehrling am Wirtschaftshof der Stadt Wiener Neustadt. In ihrer Rede ging es um den Leistungsdruck an Schulen, der zu psychischen Krankheiten führen kann. "Ich wollte junge Erwachsene und Jugendliche darauf aufmerksam machen, dass es keinen Grund gibt, sich für seine psychische Gesundheit zu schämen, egal in welcher Art und Weise man betroffen ist. Hilfe annehmen ist oft ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche", so Ida Heger.

Erfolgreich waren auch zwei Schülerinnen des BG Babenbergerring: Hivda Simsek (Kategorie "Klassische Rede - Mittelschule/AHS Unterstufe") und Emilia Pfeiffer (Kategorie "Sprachrohr") holten sich jeweils den 3. Platz.

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