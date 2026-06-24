Photonen-Counting
Medizin-Meilenstein: UK St. Pölten setzt auf Zukunfts-CT
Die Hightech-Anlage gilt als eine der modernsten CT-Technologien weltweit und revolutioniert die medizinische Bildgebung.
WIE FUNKTIONIERT'S? Anders als herkömmliche CT-Geräte zählt der PCCT einzelne Röntgenphotonen direkt und analysiert deren Energie. Das Ergebnis: bislang unerreichte Bildqualität mit deutlich höherer räumlicher Auflösung. Selbst kleinste Gefäße – etwa Herzkranzgefäße bei Verkalkung oder Stents – lassen sich präzise beurteilen.
Präzisere Ergebnisse
WENIGER STRAHLUNG! Besonders wichtig: Die neue Technologie liefert exzellente Bilder bei gleichzeitig niedrigerer Strahlendosis. Davon profitieren vor allem Krebs- und Herzpatienten, die regelmäßige CT-Kontrollen brauchen – und Kinder.
DIAGNOSE DER ZUKUNFT! Schlaganfall, Tumore, Lungenerkrankungen – der PCCT eröffnet völlig neue diagnostische Möglichkeiten. Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betonte, man investiere gezielt in zukunftsweisende Infrastruktur. NÖ-Gesundheitsagentur-Chefin Elisabeth Bräutigam ergänzt: „Schonende Untersuchung auf höchstem medizinischem Niveau."
Die hohe Effizienz der Detektortechnologie ermöglicht exzellente Bildqualität bei gleichzeitig niedriger Strahlendosis. Besonders profitieren können Patientinnen und Patienten, die wiederholt CT-Untersuchungen benötigen, beispielsweise in der Onkologie oder bei chronischen Erkrankungen oder in der Verlaufskontrolle von Gefäß- und Herzerkrankungen. Die Reduktion der Strahlendosis ist auch in der pädiatrischen Bildgebung von enormem Vorteil.
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