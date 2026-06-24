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Drama

76-Jährige stirbt bei Badeunfall in See

© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Für die Pensionistin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an Ort und Stelle.
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. Zu dem tragischen Unglück kam es am Dienstagnachmittag am Pichlinger See in der Ostbucht bei Linz.

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Badegäste bargen Opfer

Eine 76-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten hatte einen Badeausflug gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten (75) unternommen. Sie ging gegen 14.40 Uhr zum Schwimmen in den See, als sie rund 40 Meter vom Ufer entfernt Probleme bekommen haben soll und unterging.

Gegen 15.30 Uhr sah sie ein Badegast aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems reglos im Wasser treiben. Daraufhin halfen mehrere Badegäste bei der Bergung und bei Reanimationsversuchen, die von dem alarmierten Notarzt fortgeführt wurden. Jedoch vergeblich, die Wiederbelebung hatte keinen Erfolg.

Der Lebensgefährte der Verstorbenen wurde noch vor Ort von dem Todesfall informiert. Die 76-Jährige litt an Vorerkrankungen und war zudem aufgrund einer kürzlich erfolgten Schulteroperation in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Badedrama im Pichlinger See bei Linz. © FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM

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