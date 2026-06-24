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Großeinsatz

Feuer in Flüchtlingsheim: Mehrere Verletzte

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Die Brandursache war vorerst noch unklar.
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Ein Brand in einem Flüchtlingsheim in Volders hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Gegen 23.15 Uhr brach das Feuer in der Unterkunft aus.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Gebäude umgehend verlassen. Die Einsatzkräfte brachten die Situation unter Kontrolle und verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Volders und Wattens sowie mehrere Rettungsfahrzeuge und Polizeistreifen.

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Mehrere Bewohner im Krankenhaus

Durch den Brand wurden mehrere Menschen verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie viele Personen betroffen sind, war zunächst noch nicht bekannt. Die Rettung kümmerte sich vor Ort um die Versorgung der Betroffenen, während die Feuerwehr das Gebäude sicherte und belüftete.

Ermittlungen laufen

Die Ursache des Feuers war vorerst noch nicht bekannt. Nach dem nächtlichen Einsatz wird auch das Ausmaß des entstandenen Sachschadens erhoben.

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