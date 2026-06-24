Lebensgefährtin auf offener Straße attackiert

Mutige Mitarbeiter der Stadt Villach schritten ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein gewalttätiger Vorfall hat am Dienstagmorgen in Villach für Aufsehen gesorgt: Ein Mann soll seine Lebensgefährtin mitten auf offener Straße aus einem Auto gezerrt und attackiert haben. Nur durch das rasche Eingreifen mutiger Helfer konnte Schlimmeres verhindert werden.

Helfer stoppen gewalttätigen Angriff

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr in der Gaswerkstraße in Villach. Ein 38-jähriger Mann soll seine 46 Jahre alte Lebensgefährtin zunächst aus einem Fahrzeug gezogen und anschließend körperlich angegriffen haben. Mehrere Mitarbeiter der Stadt Villach beobachteten die Szenen und eilten der Frau sofort zu Hilfe. Als der Mann die Frau am Hals packte und auf sie einschlug, griffen die Helfer ein und trennten den Angreifer von seinem Opfer.

Verletzte und Festnahme nach Fluchtversuch

Nach dem Einschreiten der Helfer versuchte der Verdächtige zu flüchten. Ein Polizist außer Dienst stellte sich jedoch in den Dienst und nahm die Verfolgung auf. Gemeinsam mit den städtischen Mitarbeitern gelang es ihm, den Mann anzuhalten und bis zum Eintreffen einer Streife festzuhalten. Dabei wurde einer der Helfer verletzt, ebenso erlitt die Frau Verletzungen durch die Attacke.

Der 38-Jährige wurde schließlich festgenommen. Gegen ihn sprachen die Behörden ein Annäherungs- und Betretungsverbot aus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.