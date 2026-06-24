Norbert Hofer geht an die Börse

Er wurde fast Bundespräsident. Jetzt ist Norbert Hofer Vizepräsident bei der Tech-Firma Emerald Horizon und geht an die Wiener Börse. Künftig will man Mini-Atomreaktoren bauen.

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Norbert Hofer (55) ist jetzt als Unternehmer tätig und hat über sein neues Leben bereits mit oe24 gesprochen. Der nächste Coup steht am Freitag an. Die Aktien der Grazer Emerald Horizon AG sind ab dann zum Handel an der Wiener Börse zugelassen.

Gegenstand des von der Wiener Börse gestern genehmigten Zulassungsantrags seien sämtliche 1.049.375 bestehenden Aktien von Emerald Horizon, meldet die beratende Anwaltskanzlei Müller Partner gegenüber oe24.

Marktkapitalisierung von 800 Millionen Euro

Vor Stellung des Zulassungsantrags habe die Emerald Horizon AG im Laufe des Jahres 2026 in zwei Tranchen insgesamt 8.224 Aktien im Zuge von Kapitalerhöhungen bei ausgewählten Investor:innen für einen Preis von 760,19 Euro je Aktie privatplatziert. Dementsprechend wurde im Zuge der Börsenzulassung der Referenzpreis je Aktie (gerundet) mit 760 Euro festgelegt, was einer Marktkapitalisierung von knapp 800 Millionen Euro entspreche, heißt es.

Die Börsenotierung mache "transparenter, verbindlicher und sichtbarer" und schlage damit ein neues Kapitel auf, so Florian Wagner, CEO und Mehrheitsaktionär von Emerald Horizon.

Speicher-Technik und Atomreaktor

Unter der Marke SMRX bündele Emerald Horizon zwei Technologielinien:

Das hybride Speichersystem DUALstore PLUS besteht neben dem von einem Drittanbieter zugekauften Batteriespeicher Estore aus dem CALstore. CALstore entwickle Emerald Horizon selbst als Wärmespeichersystem auf Basis von geschmolzenem Salz.

Parallel arbeite das Unternehmen mit ADES an einem thoriumbasierten SMR (Small Modular Reactor).

Über die Vorteile der Energiespeicher-Technologie sagte Hofer oe24: "Man kann Strom und auch Wärme speichern. Und man kann dann auch Strom in Wärme umwandeln, das ist das Spezielle. Die Wirtschaft braucht Wärme in vielen Bereichen und das ändert alles. Es macht Strom und Energie viel günstiger."

Der Nuklearbereich ist noch nicht praxisreif, daran erst geforscht. Die Energiespeicher werden bereits verkauft. Hofer sieht Windparks als Abnehmer, da die Energie direkt vor Ort gespeichert werden kann, sieht aber auch Chancen in Entwicklungsländern weltweit, um Strom vor Ort zu speichern und anzubieten.

Das Beratungsteam für den Börsengang von Emerald Horizon bestand bei Müller Partner aus Gernot Wilfling (Partner, Kapitalmarktrecht) und Carl Walderdorff (Gesellschaftsrecht; beide Federführung) sowie Anwalt Jürgen Scheuchelbauer, Simina Alexandrescu und Dominika Szanto (beide Rechtsanwaltsanwärterinnen). Listing Agent war die Wiener Privatbank SE.