Edle Hengste, große Emotionen und regionale Spitzenweine

Die berühmten Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule verabschieden sich mit einer spektakulären Gala in die Sommerpause. Am 27. Juni erwartet die Besucher am Heldenberg ein Abend voller Reitkunst, Musik, regionaler Weine und kulinarischer Genüsse.

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Am 27. Juni wird der Heldenberg erneut zur Bühne für eines der schönsten Sommer-Events Niederösterreichs. Bei der traditionellen Lipizzaner-Gala zeigen die weißen Hengste der Spanischen Hofreitschule unter freiem Himmel ihr beeindruckendes Können. Bereits ab dem Nachmittag lockt eine Wein-Gala mit regionalen Winzern und kulinarischen Schmankerln.

Bevor sich die Lipizzaner in die Sommerpause verabschieden, präsentieren sie sich am Samstag, dem 27. Juni 2026, um 19 Uhr noch einmal von ihrer eindrucksvollsten Seite. Vor der malerischen Kulisse des Heldenbergs erwartet die Besucher klassische Reitkunst auf höchstem Niveau, eine einzigartige Kombination aus Eleganz, Tradition und österreichischem Kulturerbe.

Bereits zum 17. Mal gastieren die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule am Heldenberg. Gemeinsam mit ihren Bereiterinnen und Bereitern demonstrieren die edlen Hengste jene Perfektion und Harmonie, die sie weltweit berühmt gemacht haben.

Publikumsliebling Max Müller kehrt zurück

Für besondere Stimmung sorgt erneut Schauspieler und Sänger Max Müller. Der Publikumsliebling, vielen als "Michi Mohr" aus der TV-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" bekannt, war bereits im Vorjahr einer der Höhepunkte des Abends und kehrt nun auf vielfachen Wunsch zurück.

"Die Lipizzaner stehen für Tradition, Stil und österreichische Kultur – genau wie ein Abend am Heldenberg. Dieses Publikum begeistern zu dürfen, ist für mich ein großes Geschenk", sagt Müller.

Mit seiner markanten Baritonstimme wird er das Publikum erneut auf eine musikalische Reise mitnehmen und der Gala eine ganz besondere Note verleihen.

Lipizzanergala © Der Heldenberg

Gänsehautmomente garantiert

Lipizzanergala © Der Heldenberg

Auch Heldenbergs Bürgermeisterin Irmtraud Traxler und Vizebürgermeister Wolfgang Garber freuen sich auf den prominenten Gast: "Max Müller wird wieder für Gänsehautmomente sorgen und der Gala inmitten des historischen Areals eine besondere Note verleihen."

Durch den Abend führt einmal mehr Pferdeexperte Christian Plettenberg. Der international renommierte Moderator begleitet die Veranstaltung seit vielen Jahren und begeistert mit Fachwissen, Charme und Leidenschaft für die Lipizzaner.

Wein-Gala ab 16 Uhr

Bereits vor dem großen Gala-Abend kommen Genießer auf ihre Kosten. Ab 16 Uhr präsentieren Winzer aus der Region im Englischen Garten ihre besten Tropfen. Dazu werden regionale Spezialitäten wie Erdäpfel-Gemüse-Gröstl, Bratwürste oder Kotelett-Semmeln serviert.

Wer die besondere Atmosphäre des Heldenbergs genießen möchte, kann den Gala-Abend somit bereits am Nachmittag beginnen lassen. Auch die Vinothek des Areals öffnet ihre Türen.

Die Kombination aus hochklassiger Reitkunst, Musik, Kulinarik und Wein macht die Veranstaltung zu einem der beliebtesten Sommerhöhepunkte der Region. Für Pferdefreunde, Kulturfans und Genießer verspricht der 27. Juni am Heldenberg einmal mehr einen unvergesslichen Abend.