Justizministerin: "Große Hitze in Gefängnissen"

Nach dem Ministerrat sprach Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) über ihre Pläne zur Häftlingsfreilassung und erwähnte, dass es in den Gefängnissen sehr heiß sei.

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Sie will weiter diskutieren über die Massenfreilassung von bis zu 500 Häftlingen, sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat trotz ÖVP-und Neos-Nein zum Plan. "Wir werden weiter diskutieren", meinte sie und verwies auf eine "fein ziselierte" Regelung. Bei bis zu 9 Monaten Haftstrafe gebe es Freiheit ab 3 Monaten - bedingt. Auch längere Haftstrafen bis zu 5 Jahren sollen verkürzt werden, schwere Gewalttaten ausgenommen.

Wir wollen, dass Straftäter abgeschoben und nicht freigelassen werden", sagte Innenminister Gerhard Karnern (ÖVP) neben ihr. Er sei für Abschiebungen nach der Haft und - wie am Mittwoch präsentiert - Haft in der Heimat. Im Ministerrat wurde beschlossen, dass Häftlinge in ihr Heimatland überstellt werden können, auch wenn diese selbst dagegen sind. Bisher gab es die Gesetzeslücke, dass Häftlinge ein Veto einlegen konnten.

"Es geht um Resozialisierung"

Laut Justizministerin gehe es auch um Resozialisierung der Häftlinge. Durchzukommen scheint sie mit dem Freilassungsplan, hinter den sich auch SPÖ-Chef Andi Babler gestellt hat, allerdings nicht. ÖVP und Neos sind strikt dagegen. Viele Richter übrigens auch. Deren Vertreter sagen: "Es geht um Gerechtigkeit, nicht um Einsparungen." Sporrer entgegnet: "Es geht auch um Resozialisierung."

Hitze

Die Justizministerin sprach über "große Hitze in den Anstalten", die völlig überfüllt sind während der aktuellen Hitzewelle im Sommer. Von Kritik und davon, dass Richter etc. gege n die Freilassungspläne protestieren, lässt sie sich nicht aufhalten.