Zimpfer: Mini-Reform wird nicht reichen

Chef der AKH-Herz-Chirurgie: So kann man Top-Medizin noch retten

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Gesundheitsreform. Er ist ein echter Arzt aus Leidenschaft und eine tatsächliche medizinische Koryphäe. Die Rede ist von Daniel Zimpfer, seines Zeichens der Leiter der Herzchirurgie im Wiener AKH. Ins oe24-TV-Studio kam er quasi frisch vom Operationssaal.

Das ganze Interview sehen Sie heute ab 21.45 Uhr auf oe24.TV.

oe24: In der Krebsmedizin kommen immer neue Therapien. Ist das bei Herzkreislauferkrankungen auch so? Prof. Daniel Zimpfer: In der kardiovaskulären Medizin, also in der Behandlung von Herzkreislauferkrankungen, gibt es eine rasante Entwicklung von immer neuen Therapiemöglichkeiten. Viele Erkrankungsbilder, die wir noch vor wenigen Jahren nur mit sehr großen Operationen behandeln konnten, kann man heute minimalinvasiv behandeln. Und alle paar Monate gibt es neue Fortschritte.

Prof. Daniel Zimpfer im oe24.TV-Talk mit Isabelle Daniel. © oe24.TV

oe24: Das sind oft sehr kostspielige Behandlungen. Wird man diese ohne Gesundheitsreform weiter für alle benützen können? Zimpfer: Die Medizin wird immer teurer. Um eine Kostenexplosion zu vermeiden, müssen wir effizient arbeiten. Das heißt, wir brauchen Schwerpunktspitäler/Zentren und eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs.