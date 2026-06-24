Lena Schilling: "Ich zahle 12 Schwangerschafts-Abbrüche"

Als EU-Abgeordnete verdient Lena Schilling rund 11.000 Euro brutto im Parlament in Brüssel. Davon will sie einen Teil spenden und verrät jetzt für was.

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Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling hat bekanntgegeben, dass sie einen Teil ihres Gehalts spenden wird.

"Ich finanziere zwölf Schwangerschaftsabbrüche"

Schilling sagt selbst: "Niemand sollte auf Spenden angewiesen sein." Das sei aber noch immer der Fall. Die Organisation, die sie unterstützt, hilft Frauen beim Schwangerschaftsabbruch.

"Mein Körper gehört mir. Eigentlich sollte das für jeden Menschen in Österreich gelten. Tut es aber nicht. Denn ein Schwangerschaftsabbruch kostet in Österreich durchschnittlich 629 Euro. Für viele Menschen ist das eine unüberwindbare Hürde. Deshalb spende ich heute 7000 Euro an CHANGES for women und finanziere damit acht bis zwölf Schwangerschaftsabbrüche", sagt Schilling.

Zwei Mal im Jahr will sie von nun an 7.000 Euro an die Organisation CHANGES for women spenden.

Allein im vergangenen Jahr wandten sich 604 Menschen an CHANGES for women, weil sie die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs nicht selbst tragen konnten. Seit ihrer Gründung hat die Organisation mehr als 1.300 Personen finanziell unterstützt und über 580.000 Euro für reproduktive Selbstbestimmung bereitgestellt.