"Hitze-Krise an Schule, Regierung tut nichts"

Es ist schon die zweite Hitzewelle vor den Sommerferien – aber ein Antrag der Grünen auf mehr Hitzeschutz an Schulen wurde von den Regierungsparteien vertagt.

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Während draußen die Temperaturen seit Tagen weit über 30 Grad liegen, müssen hunderttausende Schüler und Lehrkräfte in überhitzten Klassenräumen ausharren. Das Forschungsprojekt „Climate Ready Schools" erhob, dass die Hitze für 89 % eine schwere Belastung darstellt.

Einen Entschließungsantrag der Grünen für wirksamen Hitzeschutz an österreichischen Schulen hat die Regierungsmehrheit im letzten Bildungsausschuss dennoch vertagt, obwohl der Handlungsbedarf kaum größer sein könnte.

Maurer: „Lernen nicht mehr möglich"

„Wenn das Thermometer im Klassenzimmer 30 Grad knackt, ist Lernen schlicht nicht mehr möglich. Hitze ist kein Komfortproblem, sie ist ein Gesundheitsrisiko und eine Bildungsfrage. Dass die Regierung unseren Antrag auf die lange Schulbank schiebt, während draußen die Temperaturen Rekorde brechen, ist nicht zu akzeptieren.", klagt Sigi Maurer, Vize-Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen.

Ein echter Hammer: Laut den Grünen gibt es Berichte, dass den Lehrern in Wien verboten wurde, öffentlich über die Hitze zu sprechen.

Wie ernst die Lage ist, zeigt sich aber auch dadurch, dass einige Schulen "hitzefrei" anbieten, zitieren die Grünen den oe24-Bericht zur Kundmanngasse.

"Statt Maulkörbe zu verteilen und die Eltern mit noch mehr Betreuungspflichten zu belasten, sollte endlich konkret etwas unternommen werden. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren zuspitzen", stellt Maurer klar.

Die Grünen fordern ein konkretes Maßnahmenpaket: einen wissenschaftlichen „Hitze-Index" für alle Schulstandorte als Steuerungsinstrument, verbindliche klimafitte Bauvorgaben bei Neubau und Sanierung sowie einen unbürokratischen „Beschattungstopf" für rasch wirksame Sofortmaßnahmen wie Außenrollos und Markisen. Ergänzt werden soll dies durch ein Förderprogramm „Grüne Schuloasen" für Begrünung und Entsiegelung von Schulhöfen sowie einen Praxisleitfaden mit sofort umsetzbaren Tipps für den Schulalltag.