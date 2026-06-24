Ö3-Star Kratki: Ehering ging am Hochzeitstag baden

Ein turbulenter Griechenlandurlaub und eine schlaflose Nacht mündeten für Ö3-Wecker-Moderatorin Anna Kratki in einem hochemotionalen Live-Moment, als ihr Ehemann Alex die Radio-Frequenzen für eine rührende Liebeserklärung kaperte.

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Mitten in der heißen Phase der Hochzeitssaison sorgte Ö3-Wecker-Moderatorin Anna Kratki am Freitagmorgen für Gesprächsstoff im ganzen Land, als sie on air von einem ganz persönlichen Urlaubs-Hoppala berichtete. Eigentlich wollten sie und ihr Ehemann Alex in der vergangenen Woche in Griechenland ganz romantisch ihren Hochzeitstag feiern – doch genau an diesem Tag passierte das Malheur: Alex verlor seinen Ehering im Meer!

Es folgte eine dramatische Suchaktion im tiefen Blau. Mit vereinten Kräften, einer Handvoll hilfsbereiter Mädchen und Taucherbrillen bewaffnet, wurde der Meeresboden abgesucht. Das Happy End ließ zum Glück nicht lange auf sich warten: Der Ring wurde tatsächlich wiederentdeckt, und zur Feier des Tages gab es als Belohnung eine Runde Eis für das gesamte Rettungsteam.

Live-Überraschung im Studio: "Mir ist sowas von der Reis gegangen"

Alex und Anna Kratki im Griechenland-Urlaub © privat

Kaum hatte Anna Kratki die Anekdote frisch aus dem Urlaub im Studio fertig erzählt, schaltete sich live auf Sendung plötzlich ein ganz besonderer Anrufer dazwischen: Ehemann Alex höchstpersönlich. Der nahm den Vorfall mit einer gehörigen Portion Wiener Schmäh und gab offen zu, wie sehr ihm im ersten Moment die Düse ging. "Als mir dieser Ehering abhandengekommen ist im Meer, ist mir sowas von der Reis gegangen, weil ich habe sofort die Stimme von meiner Schwiegermutter und von der Anna im Kopf gehabt: 'Ich hab‘s dir ja gesagt'", lachte er augenzwinkernd ins Mikrofon. Die erfolgreiche Suche deutet er im Nachhinein als Schicksal: "Ich habe zwar gesagt, Spaß halber, das ist ein Zeichen, wenn man am Hochzeitstag einen Ring verliert. Aber dass ich ihn wieder gefunden habe – das ist noch mal mehr ein Zeichen."

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Tränen am Mikrofon nach einer heftigen Nacht

Als Wiedergutmachung für den Schreckmoment setzte Alex live im Radio zu einer rührenden Liebeserklärung an, die nicht nur die Hörer, sondern vor allem seine Ehefrau mitten ins Herz traf: "Anna, du bist nicht nur eine super Mutter, du bist eine Traum-Ehefrau. Eigentlich auch ohne Ehering, aber ja, ich lasse ihn eh kleiner machen."

Bei der sonst so schlagfertigen Moderatorin flossen daraufhin prompt die Tränen. Völlig ergriffen und emotional sichtlich berührt gestand sie: "Jetzt habe ich glasige Augen. Vor allem weil wir echt eine heftige Nacht hinter uns haben mit unserer zweijährigen Tochter. Also: Bussi und Danke." Kollege und Ö3-Wecker-Moderator Philipp Bergsmann brachte es angesichts des ehrlichen Liebesbeweises am Ende der Sendung auf den Punkt: "Ihr zwei, ihr seid schon ein richtig cooles und richtig gutes Team!"