Nach 43 Jahren
Udo Jürgens’ Bruder muss Wohnung räumen
Jahrzehntelang war das Viertel München-Schwabing der Lebensmittelpunkt des bildenden Künstlers. Nun verliert Manfred Bockelmann im hohen Alter sein Zuhause. Wie der Münchner Merkur berichtet, wurde dem Maler wegen Eigenbedarfs gekündigt. Der bald 83-Jährige zeigt sich angesichts des erzwungenen Auszugs zutiefst erschüttert:
“Es ist gnadenlos, so aus der Wohnung zu müssen.”
Manfred Bockelmann
Rückkehr in die alte Heimat Kärnten
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria plant der Künstler nun den unglücklichen Umzug nach Kärnten in Österreich. Für Bockelmann schließt sich damit ein trauriger Kreis, denn dort verbrachte er einst seine Kindheit an der Seite seines berühmten Bruders Udo Jürgens, der im Jahr 2014 verstarb.
Auch interessant
Wohnung gesucht
Dennoch stirbt die Hoffnung auf ein erneutes Leben in der bayerischen Landeshauptstadt zuletzt. "Wir hätten gerne wieder eine Wohnung in München, einfach um hier noch einen Platz zu haben", erklärt Bockelmanns Ehefrau Maria wehmütig. Doch die Realität auf dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt ist brutal. Auch der Künstler selbst betont, dass die Stadt an der Isar eine immense Bedeutung für ihn habe – doch astronomische Mietpreise machten eine erfolgreiche Wohnungssuche bislang schlichtweg unmöglich.
Zwei Brüder auf eigenen Wegen
Manfred Bockelmann blickt auf eine jahrzehntelange, erfolgreiche Karriere in der Kunstwelt zurück. Trotz der engen familiären Verbindung zum Weltstar Udo Jürgens legten beide Brüder zeit ihres Lebens größten Wert auf ihre berufliche Unabhängigkeit.
- Berufliche Distanz: Beide wollten unabhängig vom Ruhm des jeweils anderen erfolgreich sein.
- Eigene Fußabdrücke: Manfred etablierte sich als profilierter bildender Künstler, während Udo die Musikbühnen eroberte.
- Lebenswerk: Trotz getrennter Karrierewege blieb die tiefe geschwisterliche Verbundenheit bis zu Udos Tod im Jahr 2014 unantastbar.
Nun zwingt das harte Mietrecht den alternden Künstler dazu, seiner Wahlheimat vorerst den Rücken zu kehren.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden