Promi-Auflauf bei modischer Abschluss-Show

Die traditionelle Abschluss-Show der Modeschule Hetzendorf im Wiener Schlosspark stand heuer unter dem treffenden Motto "Umbruch" und vereinte kreative Höhepunkte mit einem emotionalen Wechsel in der Direktion.

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Vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste verwandelte sich der Schlossgarten Hetzendorf in einen rund 50 Meter langen Laufsteg. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten über 200 selbst entworfene Modelle aus sämtlichen Ausbildungsschwerpunkten – von klassischem Modedesign bis zur Modell-Modisterei.

Wolfgang Reichl und Missy May © Katharina Schiffl

VIPs feiern die Next Generation

In der prominent besetzten Front Row zeigten sich bekannte Gesichter wie Life-Plus-Gründer Gery Keszler, Sängerin Missy May, Moderatorin Corinna Kamper und DJane Tamara Mascara beeindruckt von den gezeigten Leistungen. Missy May, selbst eine ehemalige Schülerin der Modeschule, lobte das hohe Niveau und betonte, die Darbietung habe sich wie eine echte, professionelle Fashion Show angefühlt.

Emotionale Stabübergabe in der Direktion

© Katharina Schiffl

Neben den kreativen Arbeiten stand der Abend ganz im Zeichen des Abschieds. Für die langjährige Direktorin Monika Kycelt war es die letzte Abschluss-Show in ihrer Funktion. Sie verabschiedet sich in den Ruhestand und wurde vom gesamten Team und den Jugendlichen am Laufsteg mit Standing Ovations gefeiert. Ab September übernimmt Kevin Knabe offiziell die Leitung der renommierten Wiener Institution.

Ein wichtiger Programmpunkt war zudem die Ehrung herausragender Talente. Als "Best Graduate" wurden heuer Mona Weiss und Tamara Kolm mit den begehrten Awards des Fördervereins ausgezeichnet. Weitere Leistungspreise gingen unter anderem an Mika Hörtner-Najar, Fleur Korsatko, Greta Grafl, Carla Unterguggenberger, Lilith Renner und Ilay Turp. Zudem wurden Anerkennungsstipendien an Iris Pertl, Mex Tischler, Hannah Heumayer, Noah Vleugels, Johanna Härtel, Azra Öfekler, Dominik Fuhrmann und Medina Hasanaj verliehen.