4 Kilo müssen weg: Knossi startet Hochzeits-Diät

Nur vier Wochen vor seiner Hochzeit mit Freundin Lia Mitrou steht Jens "Knossi" Knossalla vor einer unerwarteten Herausforderung: Sein Hochzeitsanzug spannt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Grund für das plötzliche Textil-Problem liegt laut dem 38-Jährigen an seinen aktuellen Ernährungsgewohnheiten. Gegenüber BILD gestand Knossi offen, dass er derzeit zu den unpassendsten Zeiten sehr ungesund esse. Besonders die Nachtstunden werden dem Moderator regelmäßig zum Verhängnis: Im Halbschlaf greife er in Trance zu Süßigkeiten wie kompletten Großpackungen Schokoriegeln. Das Resultat folgte prompt bei der lang ersehnten Anprobe vor dem Spiegel: Das Sakko ließ sich nicht mehr schließen. Die Aufregung vor dem großen Tag sowie der Ärger über die eigene Disziplinlosigkeit seien dementsprechend groß.

Kampf den Kilos: Mit Pamela Reif und Radikaldiät zum Traumgewicht

Ein neuer Anzug kommt für den Entertainer jedoch unter keinen Umständen infrage. Um die überschüssigen drei bis vier Kilo bis zur Trauung loszuwerden, hat Knossi nun ein straffes Last-Minute-Programm gestartet. Neben einer radikalen Reduzierung der Kalorien und dem Verzicht auf sommerliche Verlockungen wie tägliches Grillen oder ein kühles Bier während der Fußball-Übertragungen steht nun auch Bewegung auf dem Plan. Beim "World Changer"-Event beim "Stanglwirt" in Kitzbühel holte sich der sichtlich motivierte Knossi bei schweißtreibenden 35 Grad bereits sportliche Unterstützung von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29).

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die harte Arbeit soll sich auszahlen, denn die Belohnung ist bereits fest eingeplant: Direkt nach dem Ja-Wort verabschiedet sich das frischgebackene Ehepaar in die Flitterwochen auf die Malediven. Dort stehen für den Entertainer dann wieder Entspannung, gutes Essen und gemeinsame Zeit am Strand im Fokus – ganz unabhängig vom aktuellen Wetter vor Ort.