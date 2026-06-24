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Anzug zu eng

4 Kilo müssen weg: Knossi startet Hochzeits-Diät

Knossi
© Getty Images
Nur vier Wochen vor seiner Hochzeit mit Freundin Lia Mitrou  steht  Jens "Knossi" Knossalla vor einer unerwarteten Herausforderung: Sein Hochzeitsanzug spannt.
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Der Grund für das plötzliche Textil-Problem liegt laut dem 38-Jährigen an seinen aktuellen Ernährungsgewohnheiten. Gegenüber BILD gestand Knossi offen, dass er derzeit zu den unpassendsten Zeiten sehr ungesund esse. Besonders die Nachtstunden werden dem Moderator regelmäßig zum Verhängnis: Im Halbschlaf greife er in Trance zu Süßigkeiten wie kompletten Großpackungen Schokoriegeln. Das Resultat folgte prompt bei der lang ersehnten Anprobe vor dem Spiegel: Das Sakko ließ sich nicht mehr schließen. Die Aufregung vor dem großen Tag sowie der Ärger über die eigene Disziplinlosigkeit seien dementsprechend groß.

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Ein neuer Anzug kommt für den Entertainer jedoch unter keinen Umständen infrage. Um die überschüssigen drei bis vier Kilo bis zur Trauung loszuwerden, hat Knossi nun ein straffes Last-Minute-Programm gestartet. Neben einer radikalen Reduzierung der Kalorien und dem Verzicht auf sommerliche Verlockungen wie tägliches Grillen oder ein kühles Bier während der Fußball-Übertragungen steht nun auch Bewegung auf dem Plan. Beim "World Changer"-Event beim "Stanglwirt" in Kitzbühel holte sich der sichtlich motivierte Knossi bei schweißtreibenden 35 Grad bereits sportliche Unterstützung von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29).

Die harte Arbeit soll sich auszahlen, denn die Belohnung ist bereits fest eingeplant: Direkt nach dem Ja-Wort verabschiedet sich das frischgebackene Ehepaar in die Flitterwochen auf die Malediven. Dort stehen für den Entertainer dann wieder Entspannung, gutes Essen und gemeinsame Zeit am Strand im Fokus – ganz unabhängig vom aktuellen Wetter vor Ort.

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