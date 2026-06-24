Bachelor Sebastian schockt mit Entscheidung

Damit hat niemand gerechnet: RTL-Bachelor Sebastian Paul (33) sorgt für einen absoluten Paukenschlag in der Datingshow. N

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ACHTUNG, SPOLER! "Ich bin jetzt relativ klar in meiner Entscheidung. Ob das jetzt für alle gut wird da drin, weiß ich nicht genau", mit diesen vielsagenden Worten betrat Sebastian Paul am Tag nach der abgebrochenen Vergabe die Villa der verbliebenen Frauen. In der siebten Folge der RTL-Erfolgsshow hatte der 33-Jährige die Reißleine gezogen und keine einzige Rose verteilt, weil er nach eigenen Angaben zu viele Fragezeichen im Kopf hatte. Ein absoluter Schock für die Kandidatinnen und seinen Co-Bachelor Tim. Doch was nun in Folge acht folgt, sprengt alle bisherigen Grenzen des Formats.

Liebes-Geständnis sorgt für Tränen

Der Bachelor macht kurzen Prozess. Er gesteht offen, dass sich bei ihm in rasantem Tempo tiefe Gefühle für eine ganz bestimmte Frau entwickelt haben: Kandidatin Nadja. Um den anderen Single-Damen keine falschen Hoffnungen zu machen, zieht er die einzig logische Konsequenz.

Nadja und Sebastian © RTL

Ehrlich sein

"Das, was ich fühle, wäre nicht fair euch gegenüber und nicht ehrlich mir selbst gegenüber, euch noch weiter kennenzulernen. Deswegen würde ich mich von euch verabschieden heute. Von Lia, Catalina, Franzi und Josi."

Für die vier abservierten Frauen ist die Reise damit abrupt und noch vor den legendären Final-Dates vorbei – sie müssen umgehend ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Während bei den Verabschiedeten bittere Enttäuschung herrscht, kann die Auserwählte ihr Glück kaum fassen.

Rosenvergabe Gruppenfoto © RTL

Schmetterlinge im Bauch

Mit diesem radikalen Schritt hat sich erstmals in der Geschichte des deutschen Formats ein Bachelor deutlich vor dem eigentlichen Finale fest für eine einzige Frau entschieden. Sebastian und seine Nadja schweben seitdem auf Wolke sieben und machen aus ihren starken Emotionen kein Geheimnis mehr.

“Es fühlt sich so an, als sei er eigentlich schon mein Freund” Nadja über Sebastian

Tiefe Gefühle

"Es fühlt sich so an, als sei er eigentlich schon mein Freund", strahlt Nadja überglücklich in die Kameras. Und auch der 33-Jährige gibt offen zu, dass ihn die Schmetterlinge im Bauch voll erwischt haben: "Ich würde schon sagen, dass ich auch ein bisschen verliebt bin. Jetzt schon." Wie es für das frischgebackene Traumpaar abseits des normalen Show-Ablaufs weitergeht, erfahren die Zuschauer ab sofort in der neuen Episode auf der Streaming-Plattform RTL+.