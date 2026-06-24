Jack White (†85): Witwe schwärmt von neuem Lover

Nach den düsteren Monaten rund um die schweren Depressionen, die Untreue und den Freitod von Musikproduzent Jack White hat seine Witwe Rafaella Nußbaum in Frankreichs Sonne ein neues, unerwartetes Liebesglück gefunden.

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Fünfzehn Jahre lang führte Rafaella Nußbaum (41) ein Leben, das nach außen hin wie eine perfekte Prominentenidylle wirkte, sich im Inneren jedoch längst wie ein schlechter Film anfühlte. Ihr verstorbener Ehemann, der legendäre Musikproduzent Jack White (†85), litt unter schweren Depressionen und unternahm mehrere Suizidversuche, bevor er sich im Oktober 2025 das Leben nahm. Bei der Einschulung von Sohn Maxi im Sommer 2025 wurde für die Fotografen noch gezwungen gelächelt, obwohl die Ehe laut der 41-Jährigen damals längst tot war.

Rafaella Nußbaum und Jack White (†85) © Getty Images

Nach seinem Ableben folgte der nächste Schock: Auf dem Mobiltelefon des Hit-Produzenten stieß Nußbaum auf die Beweise für eine 14 Jahre andauernde Affäre. Ein monumentaler Marmor-Grabstein in Berlin war ihr letzter Dienst an den Vater ihrer Kinder – das Grab selbst besucht sie nicht mehr, um endgültig mit der Vergangenheit abzuschließen.

Unerwartetes Liebesglück an der Côte d’Azur

Doch inmitten des tiefsten Schmerzes trat ein neuer Mann in ihr Leben, den sie eigentlich gar nicht gesucht hatte: der Berliner Unternehmer Jan Kluwe (52). Nach einer flüchtigen Erstbegegnung im Jahr 2024 kreuzten sich ihre Wege im Sommer 2025 zufällig in einer Freundesrunde in Frankreich wieder. Obwohl wegen der jeweiligen Altlasten – Kluwe ist seit dreieinhalb Jahren geschieden – die Rahmenbedingungen denkbar schlecht standen und beide nicht offen für etwas Neues waren, wuchs aus tiefen Gesprächen über Nußbaums familiäre Krise rasch Vertrauen und schließlich eine neue Liebe. Für die Witwe ist die Beziehung eine völlig neue Erfahrung: "Er fragt mich nach meiner Meinung. Das klingt banal, ist aber etwas völlig Neues für mich. Jack sagte stets zu mir, ich solle den Mund halten, das ginge mich nichts an."

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Eine neue Patchworkfamilie ohne Eile

In einem Ferienhaus nahe St. Tropez wirkt die Zweifach-Mama heute sichtlich angekommen. Jan Kluwe erwies sich besonders dann als Fels in der Brandung, als Nußbaum aus dem Umfeld des verstorbenen Produzenten fälschlicherweise die Schuld an dessen Freitod zugeschoben wurde. Der Unternehmer zeigt sich fasziniert von der Stärke seiner neuen Partnerin: "Ich habe Raffi als Kämpferin erlebt. Zu Hause ist sie enorm fürsorglich und wirklich eine tolle Mutter."

Der Neuanfang trägt bereits Früchte: Im Mai bestand Nußbaum die nervenaufreibende Premiere bei den Schwiegereltern in spe, die sich begeistert von der neuen Frau an der Seite ihres Sohnes zeigten. Gemeinsame Fernreisen nach Thailand und Kanada schweißten das Paar noch enger zusammen. Große Zukunftspläne wie eine Hochzeit oder das Zusammenziehen wollen die beiden mit Rücksicht auf die Kinder aber noch nicht forcieren. "Wir lieben uns, genießen unsere Zweisamkeit und unsere neue Patchworkfamilie. Wir wollen nichts erzwingen. Wir haben alle Zeit der Welt", so Kluwe gelassen über das gemeinsame Glück, das beide eigentlich schon gar nicht mehr gesucht hatten.