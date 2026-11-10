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Serien-Neustart

Daniel Radcliffe hat keine Lust auf neuen Harry Potter

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© Variety via Getty Images
Jahrelang war er das Gesicht von Harry Potter, doch die neue Serien-Version seiner Kultrolle lässt Daniel Radcliffe offenbar kalt. Der Schauspieler weiß noch nicht einmal, ob er sich die Neuauflage überhaupt ansehen wird. Seine Begründung sorgt für eine überraschende Ansage.
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Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP erklärte der 37-Jährige offen: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie anschauen werde." Schließlich habe er bereits genug Zeit mit Harry Potter verbracht. "Ich habe schon viel 'Harry Potter' gesehen und war selbst an viel 'Harry Potter' beteiligt."

Dazu kommt eine ungewöhnliche Erklärung: Radcliffe schaut nach eigenen Angaben grundsätzlich kaum Fernsehen.

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Auch "Breaking Bad" hat er nie gesehen

Dass er Serien meidet, zeigt sich auch bei anderen Kultproduktionen. "Ich habe 'Breaking Bad' nicht gesehen. 'Mad Men' habe ich auch nicht gesehen", verriet der Schauspieler. Selbst einige echte Klassiker seien bisher an ihm vorbeigegangen.

Seine Begründung: "Acht Stunden sind eine Menge Zeit, um irgendetwas anzuschauen", scherzte Radcliffe.

Das sagt er zu seinem Harry-Potter-Nachfolger

In der neuen HBO-Serie übernimmt Dominic McLaughlin die Rolle des Zauberschülers. © Lara Cornell for HBO Max

In der neuen HBO-Serie übernimmt Dominic McLaughlin die Rolle des Zauberschülers. Trotz seiner Zurückhaltung gegenüber der Neuauflage hat Radcliffe großes Vertrauen in seinen Nachfolger.

Ratschläge möchte er dem jungen Schauspieler allerdings nicht geben. "Ich möchte Dominic wirklich keine Ratschläge geben. Er kriegt das hin. Er braucht keine Ratschläge von mir", stellte Radcliffe klar.

Ob er die neue Serie am Ende tatsächlich einschaltet, bleibt damit offen.

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