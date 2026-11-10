Serien-Neustart
Daniel Radcliffe hat keine Lust auf neuen Harry Potter
Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP erklärte der 37-Jährige offen: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie anschauen werde." Schließlich habe er bereits genug Zeit mit Harry Potter verbracht. "Ich habe schon viel 'Harry Potter' gesehen und war selbst an viel 'Harry Potter' beteiligt."
Dazu kommt eine ungewöhnliche Erklärung: Radcliffe schaut nach eigenen Angaben grundsätzlich kaum Fernsehen.
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Auch "Breaking Bad" hat er nie gesehen
Dass er Serien meidet, zeigt sich auch bei anderen Kultproduktionen. "Ich habe 'Breaking Bad' nicht gesehen. 'Mad Men' habe ich auch nicht gesehen", verriet der Schauspieler. Selbst einige echte Klassiker seien bisher an ihm vorbeigegangen.
Seine Begründung: "Acht Stunden sind eine Menge Zeit, um irgendetwas anzuschauen", scherzte Radcliffe.
Das sagt er zu seinem Harry-Potter-Nachfolger
In der neuen HBO-Serie übernimmt Dominic McLaughlin die Rolle des Zauberschülers. Trotz seiner Zurückhaltung gegenüber der Neuauflage hat Radcliffe großes Vertrauen in seinen Nachfolger.
Ratschläge möchte er dem jungen Schauspieler allerdings nicht geben. "Ich möchte Dominic wirklich keine Ratschläge geben. Er kriegt das hin. Er braucht keine Ratschläge von mir", stellte Radcliffe klar.
Ob er die neue Serie am Ende tatsächlich einschaltet, bleibt damit offen.
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