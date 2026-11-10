Paul McCartney ist drittreichster Musiker der Welt

Paul McCartney hat ein gewaltiges Vermögen angehäuft. Laut einer Schätzung von "Forbes" gehört der Ex-Beatle zu den drei reichsten Musikern der Welt.

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Mit geschätzten mindestens 1,4 Milliarden Dollar liegt der 84-jährige Brite auf Platz drei. Nur zwei US-Stars haben noch mehr Geld auf dem Konto: Jay-Z führt mit 2,8 Milliarden Dollar, Taylor Swift kommt auf zwei Milliarden. McCartney selbst wollte die Schätzung laut "Forbes" nicht kommentieren.

Vom Nachkriegs-Liverpool zum Milliardär

Seine Erfolgsgeschichte begann bescheiden. Im Liverpool der Nachkriegszeit erlebte McCartney, wie Erwachsene ums finanzielle Überleben kämpften. "Ich werde das lösen", soll er damals beschlossen haben. Sein Ziel: selbst Geld verdienen.

Doch selbst auf dem Höhepunkt der Beatlemania verdiente die Band vergleichsweise wenig. Ihr Plattenvertrag brachte ihnen laut "Forbes" weniger als einen Penny pro verkauftem Album ein. Auch die Rechte an ihren Songs lagen zunächst beim Verleger Dick James. McCartney bezeichnete den Vertrag später als eine Art "Sklavenvertrag".

Musikrechte bringen Millionen

Paul McCartney (l.) mit seinen Beatles-Kollegen John Lennon, Ringo Starr und George Harrison. Die Band machte ihn weltberühmt – und legte den Grundstein für sein Milliardenvermögen. © Getty Images

1969 gründete McCartney seinen eigenen Musikverlag MPL Communications. Er kaufte die Rechte an zahlreichen Songs und Werken, darunter den Katalog von Rock'n'Roll-Legende Buddy Holly sowie Titel aus Broadway-Musicals und Weihnachtsklassiker.

Das Geschäft zahlt sich bis heute aus: MPL besitzt Tausende Songs und ist laut "Forbes" mindestens 250 Millionen Dollar wert.

Dazu kommt das Beatles-Erbe. Die Holding Apple Corps verdient durch Streaming, Vinylverkäufe und Merchandise jährlich mehr als 50 Millionen Dollar. McCartney erhält davon ein Viertel. Seine Rechte an Beatles-Songs bringen ihm in den USA laut "Forbes" zusätzlich mindestens zehn Millionen Dollar pro Jahr ein.

Tourneen, Immobilien und Kunst

Auch seine Welttourneen spülen viel Geld in die Kasse. Zwischen 2022 und 2025 absolvierte McCartney mit "Got Back" insgesamt 79 Konzerte. Dazu kommen Immobilien in Großbritannien und den Hamptons sowie eine Kunstsammlung mit Werken von Picasso und Magritte.

Ringo Starr bezeichnete seinen Bandkollegen einst als den "Workaholic unserer Band". Und auch musikalisch ist McCartney weiterhin aktiv: Im Mai erschien sein 20. Soloalbum "The Boys of Dungeon Lane".