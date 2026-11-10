Mit DIESER neuen Koffer-Regel setzt Ryanair Urlauber unter Zeitdruck

Wer mit Ryanair fliegt und einen Koffer aufgibt, muss seine Zeitplanung ändern. Die Airline zieht die Frist für die Gepäckabgabe deutlich vor.

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Ab 10. November gilt bei Ryanair eine neue Regel: Aufgabegepäck muss spätestens 60 Minuten vor dem geplanten Abflug abgegeben werden. Bisher war das noch bis 40 Minuten vor dem Start möglich. Reisende verlieren damit 20 Minuten Zeit.

Wer zu spät kommt, hat ein Problem

Wer die neue Frist versäumt, riskiert, dass der Koffer nicht mehr angenommen wird. Gerade Passagiere, die ihre Ankunft am Flughafen knapp kalkulieren, müssen deshalb künftig früher losfahren.

Ryanair sieht in der Änderung allerdings auch einen Vorteil: Durch die frühere Gepäckabgabe soll mehr Zeit bleiben, um die Sicherheitskontrolle und gegebenenfalls die Passkontrolle zu passieren. Das soll den Weg zum Boarding entspannter machen.

60 Minuten sind keine Empfehlung für die Ankunft

© Getty Images

Die neue Frist bedeutet nicht, dass Passagiere erst eine Stunde vor dem Abflug am Flughafen eintreffen sollten. Nach der Kofferabgabe müssen sie noch durch die Sicherheitskontrolle und zum Abfluggate gelangen.

Vor allem zu Ferienzeiten können Warteschlangen und längere Wege zusätzliche Zeit kosten. Wer dann auch noch eine Passkontrolle passieren muss, sollte entsprechend mehr Zeit einplanen. Im schlimmsten Fall kann es sonst passieren, dass man das Gate nicht rechtzeitig erreicht und den Flug verpasst.

Nicht bei jeder Airline gelten dieselben Regeln

Eine einheitliche Frist für die Gepäckaufgabe gibt es nicht. Die Vorgaben unterscheiden sich je nach Fluggesellschaft, Flughafen und Flugstrecke.

Reisende sollten daher vor dem Abflug die geltenden Zeiten für ihren konkreten Flug prüfen. Informationen dazu finden sich in der Buchungsbestätigung sowie in der App oder auf der Website der jeweiligen Airline.