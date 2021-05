Eurovision Song Contest: Das sind die Favoriten

Wer wird heute die 65. ESC-Trophäe für sein Land gewinnen? oe24 analysiert die Favoriten der Buchmacher.

Heute ist es wieder so weit: Das Finale des 65. Eurovision Song Contests geht in Rotterdam über die - coronabedingt kleiner ausfallende - Bühne. Unter dem Motto "Open Up" werden die 26 Finalisten-Länder um den Sieg singen. Weil dieses Jahr "nur" 3.500 Zuschauer*innen live mitfeiern, kompensieren die Acts in gewohnter Song-Contest-Manier mit einer Extraportion Wind, Glitzer und komplizierten Lichtspielen.

Top-Favorit Italien

Bei den Wettanbietern kristallisierten sich in den vergangenen Tagen einige Top-Favoriten heraus: So sind sich beispielsweise alle auf Eurovisionworld.com vertretenen Buchmacher einig, dass Italien mit "Zitti E Buoni" der Band Måneskin (Mondschein) mit der größten Wahrscheinlichkeit den Sieg mit nach Hause nehmen wird. Das Land, das bereits beim ersten Song Contest 1956 mit dabei war, konnte nur zwei Bewerbe für sich entscheiden, das letzte Mal im Jahr 1990 mit "Insieme".

Die Herausforderer

Dicht dran am Favoriten ist Frankreich: Die Wettquoten machen Barbara Pravi, die mit dem eingängigen Song "Voilà", der ganz im Stil eines klassischen französischen Chansons gehalten ist, Hoffnung auf den Sieg. Danach folgt die 18-jährige Künstlerin Destiny, die für Malta antritt, und die Ukraine mit "Shum". Eingefleischte Fans werden aber wissen: Das Votingsystem, das Zuschauerstimmen und Jury je zur Hälfte zählt, hat schon für so manche Überraschung gesorgt. Vielleicht kürt man in Rotterdam also wieder einen Überraschungsact zum Sieger.

Der für Österreich ins Rennen gegangene Künstler und Musicalstar Vincent Bueno verpasste mit der minimalistisch inszenierten Power-Ballade "Amen" zwar das Finale, oe24 ist aber live mit dabei: Ab 21:00 Uhr versorgen wir Sie mit Hintergrund-Informationen, Buchmacher-Tipps und den besten Kommentaren der Social-Media-Nutzer.