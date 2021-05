BVB-Star Reus verzichtet auf EM

Reus verzichtet auf EM - Hummels, Müller wohl in DFB-Kader - 31-Jähriger deklarierte sich via Instagram.

Deutschlands Fußball-Nationalteam muss bei der EM ohne Marco Reus auskommen. Der Kapitän von Borussia Dortmund verzichtet auf eine Teilnahme an der Endrunde (11. Juni bis 11. Juli), wie dieser am Dienstag auf Instagram mitteilte. "Nach einer komplizierten, kräftezehrenden Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren", schrieb der 31-Jährige. In den Kader zurückkehren dürften Medienberichten zufolge Thomas Müller und Mats Hummels.

Wie "Sport1" und die "Bild"-Zeitung am Dienstagabend berichteten, holt Bundestrainer Joachim Löw neben Müller auch den Dortmunder Hummels für die EM zurück. Die beiden Weltmeister von 2014 waren wie auch Jerome Boateng nach der blamablen WM 2018 in Russland und dem misslungenen Neustart im Anschluss von Löw aussortiert worden. Löw will seinen Kader offiziell am Mittwoch (12.30 Uhr) bekanntgeben. Angreifer Müller und Abwehrspieler Hummels waren viele Jahre Stamm-und Führungskräfte im Löw-Team. Ihr Comeback könnten beide schon beim EM-Test am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark feiern.