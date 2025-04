Marathon punktet mit Walzer-Rekord

Der 42. Vienna City Marathon hat einen neuen, ungewöhnlichen Weltrekord zu verzeichnen, der gut zur Stadt Wien passt.

In Kooperation mit dem Johann-Strauss-Jahr 2025 galt es bei eisigen Temperaturen Sonntagfrüh, mindestens 2.025 Paare zum Walzertanzen zu bewegen was tatsächlich gelang. "Der Weltrekord ist geschafft", hieß es am Nachmittag gegenüber der APA.

200 Tänzer nahmen dafür extra am Marathon teil

Neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Vienna City Marathons tanzten auch 200 eigens für das Festjahr mitlaufende Personen sowie 200 Profitänzer und Tanzschülerinnen und -schüler der Tanzschule Kraml. Wie viele Paare insgesamt dabei waren, war am Sonntag nicht zu erfahren. Nach der Erreichung des Ziels von 2.025 Paaren sei darüber hinaus nicht mehr gewertet worden.

Der vorherige Walzer-Weltrekord war 2013 in Dresden aufgestellt worden, wo sich 1.966 Paare zum Schwanensee-Walzer bewegten Diesen Rekord konnte man nun mit dem Donauwalzer überbieten.