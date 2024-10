Verstorbener Radstar Drege erhält Gedenkstein

Sein Andenken wird bewahrt.

Am 6. Juli 2024 ist Andre Drege auf der Königsetappe der Österreich-Radrundfahrt bei der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut tödlich verunglückt.

Gedenkfeier findet statt

An der Unfallstelle wurde nun ein Gedenkstein für den 25-jährig verstorbenen Norweger errichtet. Am Samstag gab es an der Unfallstelle eine Gedenkfeier, an der wesentliche Tour-Verantwortliche und Dreges Familie teilnahmen.

Sportwelt unter Schock

Die ganze Sportwelt war erschüttert nach dem Tod des norwegischen Radprofis André Drege bei der Tour of Austria. Drege war Teil der Ausreißergruppe, wurde bewusstlos am Straßenrand aufgefunden und verstarb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Tragischer Tod

"Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Tod von André Drege. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unglaublich schwierigen Zeit bei Andrés Familie und seinen Lieben", teilte der norwegische Rennstall des Verunglückten mit. Gleichzeitig wurde gebeten, den Wunsch der Angehörigen um Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.