Auszeichnung für Rainer Pariasek, Vera Russwurm und Peter Hofbauer

Drei bekannte Medienpersönlichkeiten wurden am Dienstag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus geehrt. Unter den Ausgezeichneten sind Vera Russwurm und Rainer Pariasek.

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Drei bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Medienlandschaft wurden Dienstag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus in St. Pölten mit hohen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Moderatorin und Journalistin Vera Russwurm erhielt ebenso wie ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Dem Theaterintendanten Peter Hofbauer wurde durch die Landeshauptfrau das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst überreicht. "In Niederösterreich ist es eine gute Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen", sagte die Landeshauptfrau zu Beginn ihrer Laudatio und betonte: "Ihr drei tragt Niederösterreich im Herzen und seid wichtige Botschafter für unser Land."

Peter Hofbauer und Johanna Mikl-Leitner © NLK Khittl

Große Lobworte für die Geehrten

Vera Russwurm sei "eine der bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Fernsehgeschichte", und habe sich "bei all den Erfolgen ihre Bodenständigkeit, ihre Natürlichkeit und ihr Gespür für die Menschen bewahrt", so Mikl-Leitner. "Du kannst zuhören und schenkst den Menschen Vertrauen", bedankte sie sich bei Vera Rußwurm, die sie als "gute Beraterin, Wegbegleiterin und ganz liebe Freundin" bezeichnete. Peter Hofbauer habe Weitra "zu einem kulturellen Fixpunkt im Waldviertel und darüber hinaus gemacht", betonte Mikl-Leitner und verwies auf dessen Verdienste für das Wiener "Metropol". Als "Legende des österreichischen Sportjournalismus" bezeichnete sie den langjährigen ORF-Sportredakteur Rainer Pariasek. "Du verstehst dein Handwerk, und dafür braucht es Begeisterung, Emotion und Kompetenz", so Mikl-Leitner.

Rainer Pariasek, Johanna Mikl-Leitner © NLK Khittl

Dankesworte der prominenten Ausgezeichneten

Rainer Pariasek zeigte sich in seinen Dankesworten "ergriffen": "Es ist mir eine große Ehre". Er sehe sich als "Botschafter für Wein und Kulinarik in Niederösterreich". Vera Rußwurm hob hervor: "Meine enge Verbindung zu Niederösterreich reicht bis in die frühe Kindheit zurück", da sie bei Liese Prokop in Annaberg das Skifahren erlernt habe. Peter Hofbauer freute sich über das Ehrenkreuz, weil es Wissenschaft und Kunst verbinde: "Für beide ist die Neugierde die Triebfeder, und daraus resultiert der Schaffensdrang."

Jahrzehntelange Karrieren in den Medien

Johanna Mikl-Leitner und Vera Russwurm © NLK Khittl

Vera Russwurm zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Fernsehgesichtern des Landes. Ihre Karriere beim ORF begann 1978, gefolgt von eigenen Talkshows wie "Vera". Neben ihrer Medienkarriere schloss sie ein Medizinstudium ab. Peter Hofbauer startete 1976 im ORF-Landesstudio Niederösterreich und war später Unterhaltungschef. Seit 1998 leitet er das Wiener Metropol und ist seit 2014 Intendant der Sommerspiele Weitra. Rainer Pariasek gehört seit 1987 zum ORF und wechselte 1996 zum TV-Sport, wo er seither große internationale Sportereignisse begleitet.