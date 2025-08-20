Alles zu oe24VIP
Schlag gegen Drogenszene: Mehrere Dutzend Tatverdächtige
© APA

Suchtmittel

Schlag gegen Drogenszene: Mehrere Dutzend Tatverdächtige

20.08.25, 15:01
Teilen

Der Tiroler Polizei ist offenbar ein größerer Schlag gegen die Drogenszene gelungen.  

Im Zuge von Ermittlungen der vergangenen Monate wurden mehrere Dutzend Tatverdächtige festgenommen und angezeigt, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

Bargeld, Suchtmittel sowie "andere Gegenstände" 

Insgesamt wurden dabei Bargeld, Suchtmittel sowie "andere Gegenstände" im Wert von rund 1,8 Millionen Euro sichergestellt, hieß es. Nähere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Angesetzte Pressekonferenz 

Die Polizei verwies auf eine für Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz. An dieser werden Landespolizeidirektor Helmut Tomac sowie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, teilnehmen.

