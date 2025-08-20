Syrer (28) bedrohte hupenden Autofahrer mit Döner-Messer

Die mutmaßliche Tatwaffe konnte zwischen den Kisten im Lkw entdeckt werden.

In der Waffenverbotszone Yppenplatz in Ottakring, genauer gesagt in der Schellhammergasse, wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein 60 Zentimeter langes Döner-Messer beschlagnahmt.

© LPD Wien

Zuvor hatte ein 56-jähriger Fahrzeuglenker einen auf der Straße parkenden Lkw mehrmals angehupt. Dessen Lenker, ein 28-jähriger Syrer, der gerade mit Ladetätigkeiten beschäftigt war, soll daraufhin sofort mit einem Messer, welches eine Klingenlänge von 60 cm aufweist, auf den Pkw zugegangen sein. Den Pkw- Lenker und seinen englischen Beifahrer, beide in Syrien geboren, bedrohte er dann auch noch mit dem Tod.

Tatwaffe zwischen Kisten versteckt

Der sichtlich aufgebrachte 56-Jährige musste von der Berufsrettung Wien untersucht werden, weil er sich dermaßen aufgeregt hatte und unter Herzbeschwerden litt. Danach konnte er aber nach Hause. Der junge Angreifer, der geständig ist, wurde angezeigt. Er gab an das Messer zuvor zum Aufschneiden von Melonen verwendet zu haben. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte zwischen Kisten im Lkw gefunden und sichergestellt werden.