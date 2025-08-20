Alles zu oe24VIP
Feuer auf Flughafen
© Instagram/advogadanoemigcarvalho

Passagiere evakuiert

Flughafen-Schock: Mann legt Check-in-Schalter in Brand

20.08.25, 12:53
Teilen

Neben dem Feuer soll der Mann auch mit einem Hammer auf Scheiben und Ablagen eingeschlagen haben.

Am Mittwoch kam es im Terminal 1 des Flughafens Mailand Malpensa zu einem dramatischen Vorfall. Gegen 11 Uhr rastete ein Mann nahe eines Check-in-Schalters vollkmmen aus. Zunächst beschimpfte er lautstark das Flughafenpersonal, anschließend setzte er einen Papierkorb in Brand. Danach griff er mit einem Hammer die Abflug- und Ankunftsmonitore an.

 

Schnell breitete sich schwarzer Rauch aus, sodass zahlreiche Passagiere panisch die Flucht ergriffen. Ein Angestellter bemerkte den Rauch und griff ein, während auch Reisende halfen, den Mann zu überwältigen. Kurz darauf zeigten Bilder, wie der Verdächtige am Boden fixiert wurde. Die Polizei nahm ihn schließlich fest, berichtet der britische "Mirror". 

Dichter Rauch im Gebäude

Die Flughafenvereinigung der Lombardei bestätigte laut "Mirror" den Vorfall und erklärte, die Lage sei nach der Festnahme rasch unter Kontrolle gebracht worden. Dennoch mussten Teile des Terminals evakuiert und abgesperrt werden. Die Feuerwehr rückte an, um die Flammen zu löschen, während sich dichter Rauch im Gebäude ausbreitete.

Trotz des schnellen Eingreifens kam es zu Störungen im Betriebsablauf. Die Verantwortlichen warnten vor möglichen Flugverspätungen und vereinzelten Ausfällen. Der reguläre Betrieb konnte jedoch größtenteils aufrechterhalten werden, auch wenn ein Teil des Abflugbereichs vorübergehend gesperrt blieb.

