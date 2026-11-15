Alte Bauernregel verspricht Wetter-Wunder in Österreich

Während sich der November üblicherweise von seiner trüben Seite zeigt, sorgt eine traditionsreiche Wetterweisheit für Zuversicht. Eine alte Bauernregel zum Gedenktag des heiligen Leopold kündigt ein spätes Aufbäumen des Altweibersommers an – und die aktuellen Daten der GeoSphere Austria bestätigen den freundlichen Trend.

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Der 15. November ist im österreichischen Kalender fest verankert: Es ist der Todestag von Markgraf Leopold III., dem verehrten Landespatron von Niederösterreich und Wien. Um diesen geschichtsträchtigen Feiertag rankt sich seit Generationen eine bekannte meteorologische Überlieferung im Volksmund:

"Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold."

Die Bauernregel stellt für die Mitte des Monats noch einmal milde Sonnenstunden in Aussicht.

Sie beschreibt das Phänomen, dass sich ruhige Hochdruckwetterlagen mitunter bis tief in den November hineinziehen können.

Klassischerweise ist der Begriff Altweibersommer für spätsommerliche bis frühherbstliche Schönwetterperioden im September oder goldenen Oktober reserviert. Wenn sich diese sonnigen Fenster jedoch bis zur Monatsmitte im Spätherbst halten, wird dies traditionell dem Wiener und niederösterreichischen Schutzpatron zugeschrieben.

Naturbeobachtung im Vergleich zur wissenschaftlichen Meteorologie

Obwohl solche Redensarten über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben wurden, besitzen sie aus meteorologischer Sicht keine Verlässlichkeit im Sinne einer exakten Vorhersage. Bauernregeln stützen sich auf langjährige Naturbeobachtungen und gesammelte Erfahrungswerte der bäuerlichen Bevölkerung vergangener Tage.

Sie stellen keine wissenschaftlich belastbare Garantie für ein bestimmtes Wetterereignis dar. Für die moderne Wetteranalyse sind ausschließlich physikalische Rechenmodelle und satellitengestützte Messungen maßgeblich. Bemerkenswert bleibt dennoch, dass die aktuellen Berechnungen der GeoSphere Austria der alten Regel in weiten Teilen recht geben und den Menschen in Österreich ein überwiegend freundliches Wochenende bescheren.

Nebel, Schleierwolken und viel Sonne: Die Prognose für Sonntag

Der Blick auf die detaillierte Wetterkarte für den Sonntag zeigt ein für diese Jahreszeit typisches Bild, das von markanten regionalen Unterschieden geprägt wird:

Morgenstunden in Tälern und Senken: In vielen Beckenlagen und Flusstälern hält sich zu Beginn zäher Nebel oder dichter Hochnebel.

In vielen Beckenlagen und Flusstälern hält sich zu Beginn zäher Nebel oder dichter Hochnebel. Wolkenfelder im Westen und Süden: Auch im Süden sowie im Westen des Landes ziehen anfangs dichtere Wolken durch, die sich im Verlauf des Vormittags jedoch größtenteils auflösen.

Auch im Süden sowie im Westen des Landes ziehen anfangs dichtere Wolken durch, die sich im Verlauf des Vormittags jedoch größtenteils auflösen. Zähe Nebelfelder: Deutlich mehr Geduld ist im Nordosten und Südosten erforderlich, wo sich die kalten Nebelschwaden über weite Strecken besonders hartnäckig halten können.

Deutlich mehr Geduld ist im Nordosten und Südosten erforderlich, wo sich die kalten Nebelschwaden über weite Strecken besonders hartnäckig halten können. Sonnenschein abseits der Nebelzonen: Außerhalb der trüben Tallagen scheint den gesamten Tag über verbreitet die Sonne. Gelegentlich ziehen lediglich harmlose Schleierwolken oder dichtere Wolkenbänke vorüber, die den freundlichen Eindruck kaum trüben.

Außerhalb der trüben Tallagen scheint den gesamten Tag über verbreitet die Sonne. Gelegentlich ziehen lediglich harmlose Schleierwolken oder dichtere Wolkenbänke vorüber, die den freundlichen Eindruck kaum trüben. Windverhältnisse: Der Wind weht generell nur schwach bis mäßig, frischt allerdings im Nordosten zeitweise lebhaft aus südöstlicher Richtung auf.

Bis zu 13 Grad: Große Temperaturspannen zwischen Morgen und Nachmittag

Besonders auffällig präsentieren sich am Wochenende die Temperaturunterschiede zwischen den eisigen Nacht- bzw. Morgenstunden und den Höchstwerten am Nachmittag. In der Früh muss sich Österreich auf frostige Bedingungen einstellen: Die Tiefstwerte liegen im Bereich von minus sieben bis plus zwei Grad.

Tagsüber setzt sich vor allem in den sonnenbegünstigten Regionen spürbare Milde durch. Die Höchsttemperaturen klettern bundesweit auf Werte zwischen vier und 13 Grad. Den Spitzenwert im österreichweiten Vergleich sichert sich dabei das westlichste Bundesland: Die höchsten Temperaturen werden für Vorarlberg berechnet, wo die milde Luftmasse die Werte am stärksten steigen lässt. Wer dem trüben Nebel entfliehen kann, erlebt somit noch einmal ein spätherbstliches Naturerlebnis.