27-Jähriger wollte Freundin töten: WEGA stoppte ihn

Dramatischer Einsatz der Spezialeinheit WEGA am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf: Nachdem ein Mann gegenüber seiner eigenen Familie angekündigt hatte, seine 19-jährige Partnerin zu töten, musste die Polizei zu einem drastischen Mittel greifen.

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Ein 27-jähriger russischer Staatsbürger sorgte am Samstagnachmittag für einen Großeinsatz der Wiener Polizei.

Zuvor hatte der Mann im Kreis seiner eigenen Familie die Tötung seiner 19-jährigen Lebensgefährtin angekündigt. Laut Angaben der Angehörigen machte er sich anschließend mit einem Klappmesser bewaffnet auf den Weg zur Wohnadresse der jungen Frau. Die Familie reagierte sofort und wählte den Notruf.

Schreckschuss stoppt Tatverdächtigen

Einsatzkräfte der Polizei – darunter auch Beamte der Sondereinheit WEGA – fingen den 27-Jährigen noch vor dem Wohnhaus seiner Partnerin in Wien-Floridsdorf ab. Doch der Mann zeigte sich unkooperativ: Auf mehrmalige, deutliche Aufforderungen der Polizisten, stehen zu bleiben, reagierte er nicht. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, sahen sich die Beamten zum Handeln gezwungen. "Erst durch die Abgabe eines Schreckschusses in lockeres Erdreich, wodurch weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt wurden, konnte der Tatverdächtige zum Anhalten bewegt und vorläufig festgenommen werden", erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt.

Keine Waffe gefunden, aber 0,9 Promille

Bei der anschließenden Durchsuchung des 27-Jährigen erlebten die Beamten eine Überraschung: Das von den Angehörigen beschriebene Klappmesser konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief hingegen positiv und ergab einen Wert von 0,9 Promille. Anzeige auf freiem Fuß und Annäherungsverbot Für den 27-Jährigen hat der Vorfall dennoch unmittelbare rechtliche Konsequenzen. Die Polizei sprach gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz der 19-Jährigen sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.

Hilfe bei Gewalt: Wichtige Notrufnummern

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an.

Weitere Ansprechpartner sind der Weisse Ring 050-50-16, die Frauenhelpline 0800-222-555, die Gewaltschutzzentren 0800-700-217, der Opfer-Notruf 0800-112-112 und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser 05-77-22)