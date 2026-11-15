Huang plant schon seine Rückkehr als Nvidia-Chef

Nur wenige Tage nach seinem Abgang denkt Ex-Chef Jensen Huang offenbar schon an ein Comeback bei Nvidia. Während Promis ihn unterstützen, wächst in Washington jedoch der Widerstand gegen diese Pläne.

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Kurz vor den am Dienstag anstehenden Quartalszahlen herrscht bei Nvidia Unruhe an der Konzernspitze. Erst vor wenigen Tagen war CEO Jensen Huang (63) nach Berichten über Affären mit einer Mitarbeiterin sowie einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetreten. Wie die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf Vertraute berichtet, führt der ehemalige Chef jedoch bereits wieder Gespräche über seine Rückkehr.

Prominente Rückendeckung durch Musk

Unterstützung erhält Huang dabei aus dem Silicon Valley: Laut einem Verbündeten richtet eine Gruppe einflussreicher Manager derzeit einen Krisenstab ("War Room") ein, um den Verwaltungsrat zur Wiedereinsetzung zu bewegen – was weder Nvidia noch Huangs Sprecher kommentieren wollten. Auch öffentlich wächst der Druck durch mehrere Nvidia-Mitarbeiter sowie einen offenen Brief prominenter Tech-Größen wie Elon Musk (55) und Epic-Games-Chef Tim Sweeney (56), die mit dem Slogan "Bring Jensen Back" (dt. "Holt Jensen zurück") das Comeback fordern.

Gegenwind aus der US-Politik

Aus Washington kommt hingegen deutlicher Gegenwind: US-Finanzminister Scott Bessent (64) verlangte nach dem Rücktritt eine "dramatische Umstrukturierung" der Führungsetage. Zudem berichtete die FT bereits am Freitag, dass der Verwaltungsrat parallel nach Alternativen sucht und den Chef des Chipdesigners "Arm" René Haas (64) als möglichen Nachfolger kontaktiert hat.

Fehlende Mehrheit bremst Huang

Selbst wenn die Kampagne an Fahrt gewinnt, steht Huang vor einer hohen Hürde: Da er anders als andere Tech-Gründer keine Aktienmehrheit besitzt, kann er Entscheidungen des Verwaltungsrats nicht im Alleingang überstimmen. Bis die Nachfolge endgültig geklärt ist, führt die bisherige Finanzchefin Colette Kress (59) den Chip-Konzern kommissarisch.