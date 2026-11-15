700.000 heimische Computer stehen bald ohne Schutz da

Das Supportende für Windows 10 setzt Millionen einwandfrei laufende Computer unter Druck. Ein aktuelles Whitepaper (Fachdokument) von "Refurbed" und "Fraunhofer Austria" zeigt die Folgen für Europa und Österreich.

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Das Supportende für Windows 10 setzt Millionen technisch einwandfreie Computer unter Druck, da sie dauerhaft wichtige Sicherheitsupdates verlieren.

Laut einem Whitepaper von "Refurbed" und "Fraunhofer Austria" liefen mit Stand 1. Jänner 2026 rund 74 Millionen Geräte in der EU27 mit dem alten System – schätzungsweise 41 Millionen (55 Prozent) werden nicht auf Windows 11 umsteigen, darunter rund 700.000 in Österreich und 5,8 Millionen in Deutschland.

Wird jedes Gerät nur ein Jahr länger genutzt, spart das europaweit rund 320.000 Tonnen CO₂ (Anm. entspricht der Speicherleistung einer Waldfläche größer als der Bodensee) sowie 1.172 Tonnen Elektroschrott.

Darum stockt der Wechsel

Windows 11 setzt gewisse Hardwarevoraussetzungen, wie TPM 2.0, Secure Boot und neuere Prozessoren voraus, die vor allem alte Privatgeräte ausschließen, während Unternehmen (nur 2,8 Prozent inkompatible Rechner) eher durch knappe IT-Ressourcen und lange Beschaffungszyklen gebremst werden. Zusätzlich verzögern Datenschutzbedenken, die stärkere KI-Integration sowie die kostenlose ESU-Verlängerung bis Oktober 2027 den Umstieg.

Befristete Übergangslösungen

Um einen verfrühten Austausch intakter Hardware im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu verhindern, empfehlen die Studienautorinnen und -autoren P. Rudorf und S. Thöny befristete Übergangslösungen wie ein abgesichertes Windows-10-Boot-Medium sowie gezielte Migrationskampagnen in Firmen.

Außerdem wird vorgeschlagen:

"Refurbished- statt Neugeräte als Standardoption im Ersatzfall – privat wie in Beschaffungsrichtlinien"

"Verlängerte Sicherheitsunterstützung über 2027 hinaus für Geräte ohne TPM 2.0/Secure Boot durch Politik und Hersteller"

"Refurbed" ist ein österreichischer Online-Marktplatz für professionell generalüberholte (engl. refurbished) Elektronikgeräte wie Smartphones, Laptops, Tablets, Smartwatches und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen wurde 2017 in Wien gegründet und gehört heute zu den größten Plattformen dieser Art in Europa.

"Fraunhofer Austria" ist die österreichische Tochtergesellschaft der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft – der größten Organisation für angewandte Forschung in Europa.