Ninja Double Stack XL: Diese Heißluftfritteuse ist perfekt für Familien!

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Große Heißluftfritteusen sind praktisch – bis sie gefühlt die halbe Küchenzeile beanspruchen. Genau hier wird die Ninja Double Stack XL SL451EUSD interessant: Statt zwei Garkörbe nebeneinander zu platzieren, stapelt Ninja sie vertikal übereinander. Das Ergebnis sind satte 9,5 Liter Fassungsvermögen bei einem vergleichsweise schlanken Aufbau.

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Und gerade wenn Sie regelmäßig für mehrere Personen kochen, könnte das ein ziemlich cleveres Küchen-Upgrade sein.

Zwei Schubladen, vier Ebenen und Platz für bis zu acht Portionen

Das Double-Stack-Prinzip ist der eigentliche Clou. Sie bekommen zwei übereinanderliegende Schubladen, die zusammen für bis zu acht Portionen ausgelegt sind. Mit den beiden mitgelieferten Rosten lassen sich Lebensmittel außerdem auf vier Ebenen gleichzeitig zubereiten.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen © Ninja

Das gefällt uns besonders für Familien oder wenn Freunde zu Besuch kommen. Während beispielsweise unten Kartoffeln garen, können Sie parallel Gemüse, Fleisch oder eine vegetarische Alternative zubereiten.

Insgesamt stehen sechs Garfunktionen zur Verfügung. Damit ist das Gerät deutlich mehr als eine reine Pommes-Maschine und kann im Alltag bei vielen Gerichten den klassischen Backofen ersetzen.

Das Bratenthermometer ist ein echtes Komfort-Extra

Spannend finden wir auch das integrierte digitale Bratenthermometer. Gerade bei Fleisch müssen Sie damit weniger nach Gefühl arbeiten. Die Kerntemperatur lässt sich kontrollierter treffen, ohne ständig die Schublade herauszuziehen und nachzusehen.

Für uns ist genau das eines dieser Features, die zunächst nach Luxus klingen, die man bei regelmäßiger Nutzung aber schnell zu schätzen weiß.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen © Ninja

Steingold macht den Airfryer zum Hingucker

Auch optisch hebt sich dieses Modell von den üblichen schwarzen Heißluftfritteusen ab. Die Variante in Steingold wirkt deutlich wohnlicher und darf unserer Meinung nach ruhig dauerhaft auf der Arbeitsplatte stehen.

Bei einem Gerät dieser Größe ist das nicht unwichtig. Schließlich werden Sie einen 9,5-Liter-Airfryer vermutlich nicht nach jedem Abendessen wieder im Küchenschrank verstauen wollen.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen © Ninja

Aktuell besonders interessant

Nach den von Ihnen vorliegenden Amazon-Angaben kostet die Ninja Double Stack XL aktuell 169,99 Euro statt 289,99 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 41 Prozent. Das Modell wird zudem als Amazon-exklusiv geführt und erreicht derzeit 4,7 von 5 Sternen bei 61 Bewertungen.

Ninja Double Stack XL-Heißluftfritteuse, 6 Funktionen © Ninja

Unser Tipp: Wenn Sie ohnehin über eine große Heißluftfritteuse nachdenken, würden wir vor allem überlegen, wie viel Platz Sie tatsächlich zur Verfügung haben. Genau dort spielt die vertikale Konstruktion ihren größten Vorteil aus.

Viel Kapazität, zwei getrennte Schubladen und trotzdem keine absurd breite Küchenmaschine: Das macht die Ninja Double Stack XL gerade für Familien und kleinere Küchen zu einer ziemlich spannenden Airfryer-Lösung.

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