× Riesige Rauchsäule nach Brand in Wien-Simmering

In einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Simmering ist am Sonntag ein größerer Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen.

Von der Berufsfeuerwehr wurde Alarmstufe zwei ausgerufen. "Die Herausforderung bestand im Zubringen von Löschwasser, es mussten mehrere lange Löschleitungen gelegt werden", berichtete ein Sprecher. Die Kräfte hätten aber "alles unter Kontrolle". © APA/STADT WIEN | FEUERWEHR × Die betroffene Stahlbetonhalle in der 7. Haidequerstraße hat eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern. Wegen brennender Mülllagerungen gab es viel Rauch, der weiterhin sichtbar war. Die Feuerwehr, alarmiert gegen 11.00 Uhr, setzte auch Wasserwerfer ein. Für Personen bestand keine Gefahr.