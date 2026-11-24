Der Streit bei den Wollnys wird immer heftiger: Tochter Loredana und ihr Mann Servet werfen Silvia Wollny Rassismus vor. Jetzt meldet sich die elffache Mutter über ihre Anwälte zu Wort – und weist alle Anschuldigungen entschieden zurück.

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In einer am Dienstagabend veröffentlichten presserechtlichen Erklärung bezeichnet die Kanzlei Brost Claßen die Vorwürfe als haltlos. Silvia lehne jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung ab. Die Anschuldigungen würden ihrer gesamten Lebenshaltung widersprechen.

Streit um veröffentlichte Sprachnachrichten

Auslöser des öffentlichen Familienkrachs war ein YouTube-Video von Loredana und ihrem Ehemann Servet. Darin spielte das Paar mehrere Sprachnachrichten ab, die nach eigenen Angaben von Silvia stammen sollen. Darin seien rassistische Äußerungen über Servet zu hören.

Silvias Anwälte werfen dem Paar nun vor, die Aufnahmen bewusst aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Das geschehe "ganz offensichtlich bewusst und zielgerichtet", um ihrer Mandantin öffentlich zu schaden und sie unter Druck zu setzen. Welcher Kontext bei den Nachrichten fehlen soll, erklärt die Kanzlei allerdings nicht näher.

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Zudem seien laut der Erklärung bereits rechtliche Schritte eingeleitet worden. YouTube habe ein Video wegen Rechtsverstößen entfernt, weitere presserechtliche Verfahren seien anhängig. Sollte das beanstandete Material weiterhin unzulässig verbreitet werden, behalte sich Silvia weitere Schritte vor.

RTLZWEI zieht Konsequenzen

Der Streit hat mittlerweile auch Folgen für die gemeinsame Dokusoap "Die Wollnys". RTLZWEI setzt neue Folgen vorerst aus, bis sich die Situation geklärt hat. Das bestätigte der Sender gegenüber "DWDL.de".

Die für Donnerstag geplante Episode wird nicht ausgestrahlt. Stattdessen zeigt RTLZWEI eine Wiederholung von "Genial daneben". Der Sender nehme die Entwicklungen im Umfeld der Familie sehr ernst und beobachte die weitere Lage.

Die Dokusoap begleitet Silvia Wollny und ihre Familie bereits seit 2011. Wie es mit neuen Folgen weitergeht, ist derzeit offen. Silvias Anwälte betonen unterdessen, dass ihre Mandantin stets alle Familienmitglieder nach Kräften unterstützt habe.