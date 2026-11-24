US-Schauspieler Steven Hack ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der aus "Scrubs" und Marvel-Filmen bekannte Darsteller wirkte auf der Bühne, im TV und im Kino mit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

USA. Wie seine Theatergruppe "Interact Theatre Company" bestätigte, starb Steven Hack am 19. November im Alter von 68 Jahren zu Hause in Los Angeles nach einem unerwarteten Herzvorfall. Der US-Darsteller war unter anderem aus Marvel-Filmen wie "Fantastic Four" und "Thor: The Dark World", der TV-Comedy "Scrubs" sowie der Originalproduktion von "Cats" am Broadway bekannt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bühne und Mitgründung der Theatergruppe

Im Jahr 1982 stieg Hack bei Andrew Lloyd Webbers "Cats" als Zweitbesetzung ein und verkörperte fünf Jahre lang Mungojerrie, Carbucketty, Coricopat und weitere Rollen. 1989 war er Mitbegründer der "Interact Theatre Company" und stand dort in Stücken wie "Death of a Salesman", "Our Town", "The Laramie Project" und "A Little Night Music" auf der Bühne. Außerdem spielte er im Ein-Personen-Stück "Willie's Son", wofür er für einen Ovation Award sowie einen A.D.A. Award nominiert wurde.

Serien und Filme im Überblick

Im Fernsehen war Steven Hack unter anderem in "Perry Mason", "Pam & Tommy", "American Horror Story 1984", "Ratched", "Marvel’s Agent Carter", "Criminal Minds", "The Newsroom", "The Mentalist", "Bones", "Weeds" und "The New Adventures of Old Christine" zu sehen. Zu seinen weiteren Serienauftritten zählen "Desperate Housewives", "Days of Our Lives", "Scrubs", "The West Wing", "Everybody Loves Raymond", "General Hospital", "Seinfeld" und "Mad About You". Im Kino gehörten unter anderem "Minority Report", "Fantastic Four", "Thor: The Dark World", "The Happytime Murders" und "Intolerable Cruelty" zu seinen wichtigsten Produktionen.