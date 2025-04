Krisen-BVB bei Barca auf dem CL-Prüfstand

Im Viertelfinal-Hit am Mittwoch (21 Uhr, live Canal+) kommt es in dieser Saison bereits zum zweiten Mal zu einem Duell zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund.

Königsklassen-Déjà-vu? Der FC Barcelona peilt im Champions-League-Viertelfinale am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) etwas an, das in der aktuellen Saison bereits in der Ligaphase gelingen sollte: einen Sieg gegen Borussia Dortmund. Im Dezember des Vorjahres jubelte der spanische Tabellenführer bereits über einen 3:2-Erfolg. Im Hinspiel daheim plant man eine Wiederholungstat.

Raphinha & Co. 2025 noch ungeschlagen

"Wir sind so weit gekommen, um weiterzugehen, nicht um hier zu enden", erklärte Barca-Coach Hansi Flick. Mit Jung-Stars wie Lamine Yamal, Pedri, Gavi oder Pau Cubarsi und erfahreneren Spielern wie Robert Lewandowski, Raphinha und Frenkie de Jong scheint Flick die perfekte Mischung gefunden zu haben. Immerhin gingen die Blaugrana in diesem Jahr noch nicht ein einziges Mal als Verlierer vom Platz. Seit 22 Pflichtspielen ist man mittlerweile ungeschlagen.

Weniger beeindruckend erscheint derweil die bisherige 2025-Bilanz des BVB. In den 19 Pflichtpartien, die Dortmund im neuen Jahr bislang absolvierte, kassierte man acht Niederlagen. Nicht ohne Grund befindet sich das Team von Trainer Niko Kovac auf Rang acht in der Liga-Tabelle.