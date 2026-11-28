Am Donnerstag steigt in den Kammerspielen der Auftakt für eine coole 20er Jahre Revue voll Hits und Witz

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Der Wiener Conférencier Paul Morgan war im Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre ein gefeierter Star. Schaffte es dann sogar bis nach Hollywood. Jetzt setzt ihm Teresa Präauer ein Denkmal. Am Donnerstag kommt die Revue "Guten Abend, Herr Morgan!" in der Josefstadt zur Uraufführung. In einer Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam ("Luziwuzi)" und mit Nestroy-Preis-Nominee Martin Niedermair ("Das Vermächtnis") in der Hauptrolle.

"Guten Abend, Herr Morgan!" punktet mit Songsund Sketches aus den 20er Jahren. © Patrick Rieser.

Vor dem Hintergrund des glitzernden Zeitpanoramas des vorigen Jahrhunderts werden in der flotten Revue die biografischen Stationen unterhaltsam und poetisch nacherzählt. Auch mit seinen Sketchen und bekanntesten Songs