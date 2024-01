Simon Eder als bester Österreicher 27. Platz

Die österreichischen Biathleten sind im Weltcup-Sprint von Ruhpolding einmal mehr als deutlich an den Spitzenplätzen vorbeigelaufen.

Simon Eder war am Samstag nach zwei Strafrunden als 27. der Bestplatzierte aus dem ÖSV-Team. Auf Platz eins landete der Norweger Vetle Sjastad Christiansen, der ohne Fehlschuss 16,9 Sekunden vor dem einmal durch die Zusatzrunde gelaufenen Italiener Tommaso Giacomel siegte. Dritter wurde 20,1 Sekunden zurück der norwegische Routinier Tarjei Bö.

Eder fehlten nach ansprechender Laufleistung, aber den zwei Extrarunden 1:19 Minuten auf den Sieger. Neben dem Routinier schaffte es nur noch David Komatz als 42. in die Verfolgung der besten 60. Felix Leitner (64.), Dominic Unterweger (69.) und Magnus Oberhauser (94.) müssen zuschauen.

Auch die Österreicher starten am Sonntag mit großem Rückstand in die Verfolgung. Die ehemalige Vizweltmeisterin Lisa Hauser geht fast eineinhalb Minuten hinter der am Freitag im Sprint siegreichen Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold erst als 28. in die Loipe.