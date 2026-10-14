350 Gäste: Kurz feiert drei Tage in der Wüste

Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die weltweite Belegschaft seines Technologie-Unternehmens Dream zu einer dreitägigen Firmenfeier an das Tote Meer eingeladen.

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Rund 350 Gäste folgten der persönlichen Einladung von Sebastian Kurz, um an einem geschichtsträchtigen Schauplatz zusammenzukommen. Für die größte Firmenfeier in der bisherigen Geschichte seines Unternehmens Dream reiste das gesamte Team aus den unterschiedlichsten Metropolen der Welt an. Aus den Hauptstandorten Tel Aviv, Wien und Abu Dhabi sowie aus weiteren weltweiten Niederlassungen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeflogen, um drei Tage lang am Ufer des Toten Meeres das Erreichte gemeinsam zu feiern. Die Wahl des Veranstaltungsortes am tiefsten Punkt der Erde bot die Kulisse für eine Firmenzusammenkunft, die den globalen Anspruch des jungen Unternehmens unterstreichen sollte.

Für Kurz und seine Partner markiert das dreitägige Zusammentreffen nicht nur einen Dank an die eigene Mannschaft, sondern auch eine strategische Standortbestimmung. Inmitten dynamischer Marktveränderungen sollte die Veranstaltung das internationale Team weiter zusammenschweißen und den weiteren Expansionskurs festigen.

Kometenhafter Aufstieg zum 3-Milliarden-Konzern

Hinter den Feierlichkeiten stehen bemerkenswerte wirtschaftliche Kennzahlen. Das erst im Jahr 2023 von Sebastian Kurz gemeinsam mit den renommierten Tech-Unternehmern Shalev Hulio und Gil Dolev gegründete Unternehmen Dream hat in Rekordzeit die internationale Spitze im Bereich Cybersicherheit erklommen. Seit Anfang 2025 konnte das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl mehr als verdoppeln, was die enorme Wachstumsgeschwindigkeit des Unternehmens eindrucksvoll verdeutlicht. Mit einer aktuellen Marktbewertung von rund drei Milliarden US-Dollar zählt Dream inzwischen zu den wertvollsten jungen Technologieunternehmen in ganz Europa und Israel.

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Dieser rasante Aufstieg vollzog sich in mehreren Etappen. Bereits im Jahr 2025 schaffte das Unternehmen den begehrten Status als sogenanntes Unicorn, womit Start-ups mit einer Milliardenbewertung im Fachjargon geadelt werden. Doch das Management begnügte sich nicht mit diesem Meilenstein, sondern forcierte das Tempo weiter.

Mehr als 410 Millionen Dollar Investorengelder

Das ungebrochene Vertrauen der internationalen Finanzwelt in das Geschäftsmodell spiegelte sich erst im Juni wider, als Dream eine weitere spektakuläre Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen konnte. Bei dieser Kapitalerhöhung flossen dem Unternehmen auf einen Schlag 260 Millionen Dollar an frischem Kapital zu. Rechnet man alle bisherigen Finanzierungsrunden zusammen, so haben globale Investoren mittlerweile mehr als 410 Millionen US-Dollar in das von Kurz, Hulio und Dolev gegründete Unternehmen gesteckt. Mit diesen gewaltigen finanziellen Reserven treibt Dream die Weiterentwicklung seiner innovativen Sicherheitssoftware und den Ausbau weltweiter Vertriebskanäle massiv voran.

Dass die Firmenfeier am Toten Meer derart opulent ausfällt, ist vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund nur konsequent. Die Geschäftsführung demonstriert damit Selbstbewusstsein und signalisiert, dass der Wachstumskurs auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll.